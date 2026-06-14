El pronóstico para este domingo indica temperaturas mínimas en torno a los 7 grados en las primeras horas de la mañana, las cuales no superarán los 11 grados de máxima que se alcanzarían hacia el mediodía. Si bien está previsto que haya nubosidades y eventuales lloviznas durante la mañana, conforme pasen las horas se espera que el cielo se despeje y de lugar a una jornada mayormente soleada a partir del mediodía.

Al anochecer, se espera un fuerte descenso térmico que llevará el termómetro a los 0 grados en la madrugada del lunes. La llegada del intenso frío, que anticipa la estación invernal, se verá compensada por el pleno sol que predominará durante el comienzo de la semana, así como también por las temperaturas máximas en torno a los 13 grados que se alcanzarían en el mediodía del lunes.