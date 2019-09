Descuartizaron a una joven de 18 años y la tiraron a un río en Neuquén: "A mi hermana le faltaba el torso"

Al respecto, Melisa, hermana de la víctima, manifestó en diálogo con el programa La Primera Mañana, cómo fueron los últimos días antes del asesinato. “Quiero que la gente nos ayude y se junte. Que de esto no pase tiempo y no se olvide. Es algo tan doloroso que parece una película de terror”, explicó.

“Tengo a mi padre dopado, y a mi hermana. Yo trato de estar estable, pero es una situación horrible”, remarcó la joven.

En cuanto a los momentos previos al crimen, la chica subrayó que “nos tuvieron todo el día en la policía, y estuvieron todo ese tiempo para decirnos que era mi hermana cuando ellos ya sabían. En vez de salir a buscar quién lo hizo nos estuvieron investigando a nosotros, revisando los teléfonos buscando pistas, no sé de qué”.

“No tenemos idea de nada, solo nos dijeron que encontraron un cuerpo, todo cortado, que le falta el torso. Para reconocer el cuerpo nos mostraron ropa y un anillo de mi hermanita que reconocimos”, indicó con tristeza la hermana.

Con respecto al último contacto que tuvieron con Laura, su pariente comentó: “El jueves estuvo todo el día conmigo. No se sabe si esto fue en su casa o si salió a encontrarse con alguien. Todo esto pasó el viernes a la madrugada. Yo le escribí para recordarle un turno médico en el hospital cerca de las 10, y ya no le entró el mensaje y nos empezamos a preocupar. Mi otra hermana que vive con ella confirmó que no había llegado. Pero no es que había desaparecido por varios días o que no teníamos contacto, la vimos hasta último momento. Ahora nadie nos la va a devolver, se la llevaron de la peor manera”.

Duelo provincial y sin actividad en el colegio

La provincia decidió decretar un día de duelo por el tremendo crimen. Según el decreto 1953, que lleva la firma del gobernador Omar Gutiérrez, "este lamentable y repudiable episodio ha conmocionado a toda la ciudadanía de la provincia del Neuquén y se están llevando a cabo todas las medidas que permitan un pronto esclarecimiento de tan repudiable suceso".