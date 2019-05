Descubren qué actor de Game of Thrones dejó el polémico vaso de Starbucks

La teoría ha cobrado fuerza en distintas redes sociales. Un usuario del portal Reddit indicó este lunes, que el vaso de café que aparece en una escena del cuarto episodio de la octava temporada de la serie 'Game of Thrones', fue dejado en el set por la actriz británica Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark."El misterio del vaso de Starbucks está resuelto. Sansa es mezquina, el Norte no olvida", escribió el internauta, al adjuntar una foto de Turner sosteniendo un recipiente similar al vaso 'olvidado' en la mesa donde se sentaba Daenerys Targaryen mientras se celebraba la victoria contra los caminantes blancos en el castillo de Invernalia."[Ese sentimiento cuando] dejas tu café a propósito frente a Dany sabiendo que ella asumirá toda la culpa", señaló el usuario en referencia a la tensión entre Sansa y la Madre de Dragones.Esta versión ha sido respaldada por varios internautas en diferentes redes sociales. "¿Adivina quién se levanta de la mesa y se va justo antes de que aparezca el vaso de café? Sansa estaba jugando un juego largo con este", compartió un tuitero. Mientras tanto, una publicación en Instagram con la misma teoría ya ha acumulado más de 50.000 'me gusta' y más de 500 comentarios.Previamente, la cadena HBO admitió que el vaso de café, que más tarde fue eliminado digitalmente del capítulo, "fue un error". "Las cosas se pueden olvidar en el set", subrayó el director de arte de la serie, Hauke Richter.