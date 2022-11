El reality Gran Hermano 2022 (Telefe) se convirtió en un fenómeno televisivo que ha logrado cautivar a cientos de personas. Ahora en las redes sociales se generó revuelo cuando un usuario descubrió que hay un espacio secreto dentro de la casa que cuenta con un total de 2300 metros cuadrados.

“Mágicamente, aparece un nuevo baño de la casa, y encima usado porque hay una toalla.... Mmmm raro”, señaló la cuenta @ElLauchaOkey al publicar la imagen de este lugar. A partir de este tuit comenzaron múltiples especulaciones sobre este llamativo cuarto.

Más tarde, el usuario llegó a una conclusión respecto a este espacio y resolvió el misterio: “Está en la habitación donde jugaron la prueba del tótem, en esa esquina. Es secundario, el tema es: ¿Quién se baña ahí? Me parece que los cámaras, jaja”.

La casa está ubicada en Martínez, dentro de los Estudios Pampa. Los participantes disponen de una cocina amplia, un living, un baño y un SUM donde se realizan las pruebas semanales. De esta manera, el lugar cuenta con 2300 metros cuadrados en total. En la parte externa hay un jardín de 300 m² con, pileta, sauna y parrilla.

Por otra parte, esta semana hay cuatro nominados en el programa: Luciana la Tora Villar, María Laura Álvarez, Walter Santiago Alfa y Juliana Díaz. Antes de definir la placa de eliminación final, el conductor Santiago del Moro reveló que Gran Hermano consideró como complot el acuerdo entre el Conejo y Constanza Romero. Por ende, sus votos fueron descontados de la placa final.

El último eliminado de la casa fue Juan Reverdito, quien fue expulsado con el 88,14% de los votos del público. “No pude dormir, pero estoy tranquilo con la clase de persona que soy, esto es un juego... Jugué mal, pero tengo la esperanza de tener una revancha”, confesó en una charla íntima con Teleshow.

Tras quedar eliminado, fue invitado al debate donde no se sintió muy cómodo al charlar con los panelistas sobre lo que había vivido en esta experiencia. “Fue una locura. Porque me pueden criticar la forma de jugar y es recontra aceptable, pero el tema es que se metieron con lo personal. Me dolió porque no soy violento para nada, y eso lo estaba escuchando la gente que quiero, que me conoce, mis hijos... pero bueno, sé que voy a tener una revancha y espero poder volver a entrar y cambiar mi imagen para que realmente me conozcan como soy. Es difícil estar adentro”, aseguró.

Aunque no logró llegar a la final, el participante manifestó cuál era su deseo al entrar al programa: “Quería entrar para comprarme mi auto. Pero obviamente si surge otro trabajo y es para mejor, bienvenido sea para estar un poco mejor económicamente de lo que estoy y salir adelante. No fue mi prioridad la fama, pero si tengo la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo”.

Por último, Juan reveló que no está arrepentido de haber formado parte del reality. “No, es la oportunidad que jamás pensé vivir y es hermoso. Estoy orgulloso de mí mismo y de haber entrado porque no me regaló nada nadie. Hice un casting donde demostré qué clase de persona soy y por eso entré. La posibilidad de haber vivido la experiencia es inigualable. Jamás me voy a arrepentir”, manifestó.