Más de 19 mil personas disfrutaron de una jornada ideal, el pasado 31 de enero, en el Corsódromo donde se concretó la quinta de las 11 noches programadas para la edición 2026 del mayor espectáculo teatral a cielo abierto del país.

El Carnaval del País es una competencia donde Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O’ Bahía buscan quedarse con la copa este año. Como tal, un jurado experto evalúa diversos ítems cuyos puntajes se conocerán una vez concluída la presente edición que lleva el nombre de “Néstor Lapalma y Roberto Arakaki”.

Jurado del rubro “Vestuario” : Alfredo Miranda

Diseñador de vestuario escénico, producción y coordinación de vestuario y docente ilustrador de figurines para moda y vestuario. Ha realizado el diseño de vestuario en destacadas producciones, conformado diferentes equipos creativos en numerosos proyectos teatrales, cine y otros medios audiovisuales. Su labor en diseño de vestuario ha sido reconocida en varias oportunidades con nominaciones a los premios ACE, Hugo y Florencio Sánchez. Entre sus proyectos se destacan: Drácula el musical, 20 años”, “El retrato de Dorian Gray”, “El gato con botas”, “El jorobado de París”, “El violinista en el tejado” entre otras. Ha formado parte del equipo de producción de vestuario de la película “La sociedad de la nieve”, “Los colonos”, “C.H.U.E.C.O”, entre otras.

Jurado del rubro “Carrozas”: Héctor Calmet

Escenógrafo y docente. Realizó sus estudios especializados en escenografía en el Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Sus creaciones cubren un amplio repertorio con más de 300 trabajos entre escenografías, vestuario e iluminación incluyendo los últimos “Toque de Queda”, “La Fachalfarra”, “El acompañamiento”, “Un papel en el viento”, entre otros. Ha trabajado con notables directores de la escena nacional y ganador de numerosos premios por su labor y para asesoramientos esceno-técnicos. Ha dictado clases en la UBA, Teatro San Martin, UP, entre otros. También ha sido Director Técnico del TN Cervantes, Director Esceno-técnico del Teatro Colón, Director Esceno-técnico del Teatro Gral. San Martín y Director Esceno-técnico del Complejo Teatral de Buenos Aires.



Jurado del rubro “Música”: Anabella Zoch

Música, compositora y docente. Maestra de canto y vocal coach egresada del Magisterio de Música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Bs. As.). Con más de 28 años de carrera profesional en la música ha recibido el Premio Revelación en el Festival de Cosquín y Festival de Baradero. Con ocho discos grabados, ha trabajado a nivel nacional e internacional con artistas de Operación Triunfo España, con Sony Music Madrid y tuvo su escuela de canto en «La Carbonería» en esa ciudad. Ha realizado giras por Europa cantando folklore y tango argentino en París, Amsterdam, Roma, Berlín, Munich, Hamburgo, Finlandia, Londres y toda España. Con su propio canal de Música Argentina en Radio Nacional AM 870 es Diplomada en Gestión de Proyectos Culturales y Gestión de Organizaciones con perfil de género por el Museo Evita y la UAI.

Jurado del rubro “Desfile”: Vanesa Gómez

Artista de carnaval con amplia trayectoria en comparsas de Río de Janeiro, Uruguaiana, Mercedes, Corrientes y Córdoba. Destacada por su desempeño como reina, mussa, pasista internacional y ritmista, Posee formación en samba, ritmos y expresión corporal. Participa activamente en congresos, talleres y diplomaturas vinculadas al carnaval. En su experiencia se destacan: pasista internacional serie oro en Río de Janeiro, desfile paraíso do Tuiuti y Porto da Pedra, Figura en carro de abre alas en Uruguaiana , entre otros. Ha recibido premios y distinciones como reina de comparsa en Mercedes, mussa de integración en Brasil y mussa de armonía en Uruguaiana. Su extensa formación incluye la diplomatura en carnaval en Uncaus.