Se dará en el marco de una nueva edición del ciclo de charlas PAPEN – Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Entrerriano, una propuesta impulsada por el Museo Provincial Antonio Serrano con el objetivo de difundir y poner en valor la riqueza cultural y natural de la provincia.

El encuentro se realizará el viernes 15 de agosto, a las 14 horas, en las instalaciones del Museo Casa Natal Fray Mocho (Fray Mocho 132, Gualeguaychú). La actividad es libre y gratuita.

En esta oportunidad, la disertación estará a cargo de los licenciados en Arqueología Axel Weissel y Micaela Rossi, integrantes de la Cooperativa de Trabajo Arqueoterra Ltda., institución que desde 2015 desarrolla tareas de investigación, preservación y divulgación del patrimonio arqueológico. También participará el Lic. Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Provincial Antonio Serrano y coordinador de este ciclo que recorre distintas localidades entrerrianas.

Durante la charla, los especialistas presentarán los resultados y avances de su trabajo más reciente en el Museo Casa Natal Fray Mocho. A partir de excavaciones, investigaciones documentales y trabajo de archivo, lograron identificar estructuras antiguas ocultas bajo el suelo del patio del museo, información que ya había sido anticipada por planos y registros históricos. Estos hallazgos aportan nuevas pistas sobre la historia del lugar y fortalecen las acciones para su conservación.

El ciclo PAPEN se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N.º 9686 de “Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” y busca sensibilizar a la población sobre la importancia de resguardar estos bienes, promoviendo la colaboración entre científicos, instituciones y vecinos.



