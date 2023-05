"El 2020 fue el peor año de mi vida", expresó una nena de 12 años en una autobiografía escolar que terminó revelando los abusos de su padres durante años y el vicedirector de la escuela realizó la denuncia que fue investigada por el fiscal penal Pablo Rivero.

El relato de la alumna estremece:

"Mi autobiografía. Yo me llamo… y nací el… de 2010 en Salta, Argentina. Soy del signo… y no me gusta el queso, ni el chancho. Cuando tenía 5 años mi papá abusaba sexualmente de mí, cuando tenía 9 años mi mamá me lleva a conocer… (ciudad favorita), y cuando comenzó la pandemia mi papá abusaba más seguido casi todos los días de mí. Por eso el 2020 fue el peor año de mi vida, cuando cumplí 11 le dije a mi mamá lo que mi papá me hacía, ella no me creía y se rió de mí en mi cara. Por eso es que cuando estoy haciendo algo importante como mi tarea o cualquier otra cosa me desconcentro porque estoy pensando constantemente en su risa, también me cuesta mucho confiar en los demás. Cuando cumplí 12 lloré porque tenía mucho miedo de que él volviera a mi casa, aunque mi vida siempre fue triste trato de estar feliz siempre y cumplir todos mis sueños".

En el juicio, el padre de la niña negó la afirmación de su hija y apuntó a un viaje que la niña realizó a la casa de sus tíos en Orán como el momento de un abuso sexual, lo que fue rebatido por la fiscalía y los expertos.

El informe elevado a la UDIS 4 reveló eventos traumáticos de índole sexual entre los 5 y 10 años y evidente desprotección del grupo familiar. Además, los profesionales advirtieron la necesidad de un tratamiento psicológico y la pericia médica confirmó el abuso sexual con acceso carnal.

Finalmente, la Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó al hombre a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el tiempo y forma de comisión y abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y convivencia.