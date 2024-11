Investigadores del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (Idicer, Conicet-UNR) y del Centro de Investigación del Cáncer Rosario detectaron una proteína responsable de generar resistencia al 5-fluorouracilo -5 FU-, la droga más usada en Argentina contra el cáncer de colon. El hallazgo fue publicado en la revista Cells, un medio de vanguardia en avances de oncología y biomedicina, y abre la puerta para desarrollar terapias contra este cáncer más efectivas y con menos efectos secundarios para los pacientes.

Mauricio Menacho Márquez, investigador del Conicet en el Idicer y uno de los autores de la publicación, explicó que el cáncer de colon es uno de los más diagnosticados, no sólo en el país sino también a nivel mundial, y que junto con el cáncer de mama en mujeres y el de pulmón, es de los tres tipos tumorales más frecuentes; con la particularidad de que, si se lo detecta a tiempo, las terapias son muy efectivas. “Si bien los tumores responden bien inicialmente a tratamientos basados en 5-fluorouracilo, muchos tipos tumorales se vuelven resistentes a la terapia y esta deja de funcionar”, explica.

Al respecto el científico y también autor del artículo, Luciano Anselmino, detalló que hay personas con mayor predisposición a desarrollar resistencia que otras. El problema, apunta, es que las quimioterapias que se usan actualmente suelen ser también citotóxicas, es decir que “cuando uno está sometido a una quimioterapia, ese fármaco no sólo afecta al tumor, sino que también afecta a otros tejidos del cuerpo”. Es lo que se conoce como efectos secundarios: caída del cabello, debilitamiento de las uñas, descamación de la piel, entre otros.

Anselmino cuenta que esos efectos son los que evitan que los médicos puedan incrementar las dosis. “Lo que estamos buscando nosotros son compuestos que tengan pocos efectos secundarios y que de alguna forma puedan resensibilizar a los pacientes a las terapias actuales”, señaló.

“No es como la resistencia bacteriana, que por el uso indiscriminado de antibióticos aparecen cepas resistentes, sino que alguien con cáncer colorrectal puede venir respondiendo bien inicialmente porque inicialmente no es resistente, incluso el tumor puede ir desapareciendo, pero al tiempo se empiezan a seleccionar clones resistentes, clones que no responden, clones que generaron mutaciones adicionales y eso hace que el tumor vuelva a crecer y que ya no responda de la manera que respondía a la terapia y se vuelva resistente al tratamiento”, añadió Menacho Márquez.