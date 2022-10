El sábado por la mañana, horas antes de que Juventud pierda y se concrete el descenso al Regional Amateur, Norberto Acosta habló en “La Peña” (Ahora Radio Cero) y realizó un balance del presente del Decano que derivó en esta penosa situación.

“Obviamente estoy al tanto de la situación de Juventud y me produce mucho dolor y angustia. Yo vine en 2006, prácticamente estuve desde el inicio, y que se esté llegando a esta instancia que se vuelva a jugar la liga es retroceder muchísimo, y después hay que ver si hay fuerzas y ganas para volver a retomar, y no es fácil. Y hay equipos grandes que descendieron y le costó varios años volver al Federal A o que no pudieron”, comenzó evaluando Acosta.

En ese marco, el DT aseguró que “yo siempre digo lo mismo, cuando algo arranca mal termina mal, esto es consecuencia de algo, no es porque los jugadores jugaron mal o se planteó mal un partido, esto viene de arrastre y hoy se están pagando los platos rotos”, postuló, y dejó en claro que “las culpas son compartidas y hay que hacerse cargo de lo que le toca a cada uno”.

Consultado acerca de su apresurada salida, opinó que “estamos hablando con el diario del lunes ahora, pero en aquel momento queríamos seguir, yo creo que acá hubo algo raro, la excusa de los resultados les cayó justo, pasaron sólo 5 partidos de 32, entonces obviamente había otra cosa, nosotros molestábamos porque no pensábamos lo mismo que la dirigencia, sus intereses no eran los mismos que los nuestros, entonces justo arrancamos de esa manera y le dimos el calce para que nos vayamos”, cuestionó.

En ese punto, reveló que “en el último tiempo (los dirigentes) habían desaparecido, el actual presidente (Iván Gómez) iba sólo a ver los partidos y vos te das cuenta cuando ya no te miran, no te saludan, te das cuenta que te sueltan la mano. Esto ya se venía barajando e iban dos fechas recién, el cortocircuito no fue por los resultados… que te echen al quinto partido me pareció una falta de respeto”, sintió Acosta.

Rememorando sobre su último ciclo en el Decano, marcó que “me pongo a analizar y servimos sólo para que no haya problemas en el club y calmar las aguas internas cuando iba a haber elecciones, y después ya no les servimos y nos echaron”.

“Ponen lo personal por sobre el club, te doy dos ejemplos: hay dos jugadores que ellos querían y nosotros no, y uno que siguió y otro que no y como eran amigos ahí comenzó el cortocircuito, ellos sintieron que nosotros no íbamos a hacer lo que ellos querían”, contó acerca del mercado de pases al iniciar la temporada, y añadió que “uno trata de consensuar los jugadores y que se respete el cuerpo técnico, sino para que nos ponen a nosotros, para que había un director deportivo como Carlos Macchi, para que ponen esa figura si la van a pasar por arriba y contratar lo que ellos quieren”.

Asimismo, Acosta expresó que “si yo te muestro los mensajes cuando me hablaron estando en Chaco era ‘Betito de acá y Betito de allá’, y cuando lograron su objetivo de entrar al club eso cambió y eso es lo que me molesta, cuando hacen las cosas por interés propio y lo que termina perjudicado es el club, y todo lo hecho anteriormente se tira por la borda”.

“Si yo me arrepiento de algo fue de no haber jugado 4-4-2 en esos 5 partidos, porque no encontramos el funcionamiento, que sí lo habíamos tenido en los amistosos”, se autocuestionó, y volvió a apuntar que ”los refuerzos no fueron las primeras alternativas que pedimos, empezaron a caer a medida que iban pasando las fechas, la cancha nos la dieron 5 veces solamente antes de iniciar el torneo, y ahora se la dan a todo el mundo, de adentro mismo nos pateábamos en contra. Hay muchas cosas que las juntas y desencadenan en este final”.

Por último, consultado sobre cómo quedó su vínculo con los hinchas del Juventud, Acosta consideró que “piensan que es tonta la gente pero no es así, se sabe, ellos están siempre agradecidos conmigo y yo con ellos por el cariño que me brindan. Si hay algunos que por amistad con esta dirigencia por ahí te esquivan, se acoplan… pero eso no me interesa, un saludo no va a modificar nada… cuando la gente cambia es porque algo está escondiendo o algo hiciste o te comportaste mal, sino andarías tranquilo por la calle como ando yo”, cerró el DT.