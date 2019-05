Desde Cambiemos proponen un fuerte incentivo al comercio local

El candidato a intendente por el Frente Cambiemos Gualeguaychú, Javier Melchiori, indicó que “el 9 de junio se define qué tipo de ciudad queremos y en ese marco debemos recordar que en las PASO la voluntad de los vecinos estuvo dividida”. El candidato de la segunda fuerza remarcó que “un 50 % no avaló la actual gestión municipal y nos ubicó como la fuerza política que puede vencer al oficialismo. Nos posicionó como la opción valedera para encabezar el cambio en la ciudad, por lo que no debiera haber grises en cuanto a los modelos de gestión. Es Cambiemos o el kirchnerismo local”, aseveró, al tiempo que agregó que “eso no es una interpretación, es el resultado del voto del vecino que nos puso claramente por encima de todas las propuestas opuestas a Piaggio”. Teniendo en cuenta este escenario “hemos decidido redoblar el esfuerzo para hacer conocer nuestras propuestas. Y en ellas, la defensa del comercio local cobra significativa dimensión. En ese sentido lo que hace falta es una batería de medidas a favor de la actividad y no trabas que profundicen sus problemas”, opinó. “En principio necesitamos revertir las condiciones que hacen que Gualeguaychú sea la ciudad de mayor presión impositiva de la provincia y en ese aspecto debemos agregar que en las tarifas de energía eléctrica hay un componente impositivo municipal del 16 %. Esto lejos de incentivar, desalienta. Por eso, hemos definido realizar un estudio que indique cuánto es el costo que tiene el municipio para mantener el alumbrado público. Una vez que lo sepamos, todo el excedente que hoy va a Rentas Generales no lo vamos a cobrar para reducir lo que paga cada vecino todos los meses”, adelantó. Melchiori agregó que “hay dos dimensiones que vamos a tener bien presentes: un área municipal ágil, eficiente y transparente que en los casos de menor complejidad en 7 días tenga resuelta la habilitación, y por otro lado, no permitiremos que el comerciante que apuesta e invierte tenga que estar año por medio habilitando nuevamente su emprendimiento. Esa burocracia recaudatoria no tendrá eco en nuestro gobierno”, afirmó. Asimismo, el candidato de Cambiemos señaló que “es necesario revisar el actual formato que actualiza los importes de las tasas. Hemos decidido detener la escalada permanente de incrementos de las tasas de Obras Sanitarias, Comercio y TGI. Tampoco vamos a seguir cobrando la tasa que se destina al financiamiento del Ecoparque, porque como ya hemos anunciado, proponemos para la basura un formato superador, moderno y con múltiples beneficios. En este mismo sentido, planteamos el fomento de la generación de empleo a emprendimientos nuevos y existentes, a partir de reducciones o exenciones de las sobretasas según los casos”, señaló. “Como anunciáramos oportunamente –prosiguió- vamos a redistribuir el Fondo de Promoción Industrial, con tres ejes claves como son la Corporación del Desarrollo, Empleo y Promoción de nuevas empresas. También ya elaboramos proyectos concretos para las inversiones por aplicación de la Ley de Participación Público Privada (PPP) y con ello se genere Desarrollo Sostenible y Empleo; vamos a promover reducciones de sobretasa a aquellos emprendimientos que amplíen su mano de obra en pos de un desarrollo de sus unidades comerciales o productivas; entre otras medidas”, consignó.