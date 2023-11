En declaraciones a medios nacionales el presidente electo Javier Milei se refirió al futuro de las obras públicas en su gobierno: "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos", dijo en tal sentido.



El líder de La Libertad Avanza (LLA) anunció que cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación", dijo.



En este marco, la secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, fue consultada sobre esta cuestión. “Me parece que están errando el camino, pero de cualquier manera es lo que dijeron en la campaña, en consecuencia nadie debería sorprenderse ante este tipo de anuncios”.



“La obra pública es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, reparar asimetrías e igualar oportunidades. La obra pública no puede estar atada ni sometida exclusivamente a los intereses del mercado. Un gobierno puede hacer rutas y caminos para fortalecer la producción, el comercio y el turismo, por ejemplo. Porque eso tiene un efecto multiplicador positivo en todos los niveles. Pero es muy difícil pensar que un grupo empresario se va a interesar en que lleguen redes de agua y cloacas a familias vulnerables, que algún privado invierta en pavimentar el camino de acceso a un pueblo de pocos habitantes o que encuentren algún rédito económico en construir escuelas y centros de salud para acercar más servicios a la gente”, argumentó.



“Ahí es donde el Estado decide, invierte y acciona en beneficio de las personas, sean del partido que sean y sin el propósito de obtener un rédito económico de esos avances, porque eso no es capital ni especulación financiera, es el derecho de todos a una mejor calidad de vida. Eso lo hace el Estado, no el privado”, remarcó.



Inversión histórica en Concordia



“En la gestión del intendente Enrique Cresto, nuestra ciudad alcanzó niveles históricos en inversión y ejecución de obras públicas. La gestiones de Enrique con Nación, con Provincia y con los organismos internacionales posibilitaron tanto la ejecución de grandes obras de infraestructura que consolidan el crecimiento de la ciudad como de obras en los barrios populares de pavimentación, cordón cuneta, iluminación, servicios sanitarios y mejoras integrales. Si se hubiera trabajado con el concepto “obra pública cero” y bajo la premisa de que a las obras las pagan los interesados o beneficiarios, no se hubiera podido hacer prácticamente nada”, comparó López Bernis.



“También es preocupante esto que plantean que a las obras las tienen que pagar los intendentes. Todos saben que no se puede comparar el presupuesto de un municipio o comuna con los presupuestos de un gobierno provincial o los que maneja Nación. Cuando Cresto estuvo en ENOHSA gestionó obras para todos los municipios entrerrianos, grandes y chicos y de todos los partidos. Obras que los intendentes no hubieran podido hacer nunca si solamente dependieran de su presupuesto. Hasta los intendentes opositores reconocen y agradecen esto. Es muy difícil que con recursos propios un municipio chico construya un centro de desarrollo infantil, un centro de salud, una planta de tratamiento de efluentes o que complete el 100% de cobertura de agua y cloacas como muchos municipios pudieron hacer en estos últimos años con las gestiones que impulsó Enrique en el gabinete nacional y en este esquema de trabajo en equipo con Nación y Provincia”, recordó la arquitecta.



“En Concordia las obras generaron empleo y calidad de vida. Se le puede preguntar a la gente de la UOCRA cuantos puestos de trabajo representan las obras en Concordia, se puede preguntar a los corralones y a los proveedores de servicios lo que significa la obra pública como factor de dinamización de la economía. Esto es lo que está en debate hoy, porque quienes asuman la responsabilidad de gobernar los municipios y la Provincia tendrán que replantear cómo hacen para garantizar las obras proyectadas y defender los intereses de sus vecinos y vecinas”, concluyó López Bernis.





Fuente: APFDigital