Una beba de un año y 10 meses permanece internada en estado grave en el hospital Masvernat de Concordia después de haber ingresado el viernes 26 de abril con severas lesiones, presuntamente ocasionadas por maltratos; la bebita presentó “fractura de brazo, golpes en la cabeza, hematomas, quemaduras de cigarrillos en todo el cuerpo y perforación en los oídos”.



En relación con el caso, la madre de la menor, María Luciana Cabrera, y su pareja, Jorge Exequiel Altamirano, fueron detenidos y recibieron prisión preventiva por 45 días, mientras la fiscal Daniela Montangie continúa con la investigación.



Al respecto, la coordinadora de COPNAF Concordia, Constanza Ortiz, confirmó que el organismo tomó intervención y sus operadores se encuentran realizando entrevistas y evaluaciones con el grupo familiar, tendientes a dilucidar lo sucedido y establecer la posibilidad de algún familiar que pueda asumir los cuidados de la niña, una vez que sea dada de alta.



"El organismo a mi cargo no tapa nada, como mencionaron los familiares de la menor. El COPNAF trabaja con la reserva y confidencialidad que nos imponen las leyes y tratados internacionales en cuestiones relacionadas a niños, niñas y adolescentes, y siempre en miras a su interés superior", afirmó Ortiz.



Sobre los dichos de los familiares de la beba, quienes sugirieron que el "COPNAF tapa todo", la coordinadora de COPNAF Concordia aclaró: "Puedo decir que no tapamos nada, que estamos trabajando desde el mismo día que están todas las pruebas, desde el parte policial que hizo la comisaría el 27 de abril a la 1 de la mañana, donde consta que se nos da intervención".



"Desde ese día estamos en permanente concurrencia al hospital y con las evaluaciones del grupo familiar. Es un grupo bastante amplio, hasta vino una abuela de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires", precisó.



"No es fácil, no hay nadie que hoy nos dé la tranquilidad como para decir que está solucionado y que, si le dan el alta a la criatura, se va con este familiar. Hoy no estamos en condiciones de nombrar a ninguna persona que nos dé esa tranquilidad", advirtió la funcionaria.



“Con la mamá no se va a reintegrar”



Finalmente, la coordinadora del organismo provincial aclaró que se está evaluando el destino de la menor, es decir, a quién le van a confiar su cuidado. "Eso es precisamente lo que se está evaluando, con la mamá no se va a reintegrar. Es ahí es donde entra nuestra función, que es tomar una medida de protección", especificó.



"Los niños están al cuidado de sus papás y la responsabilidad parental implica eso, el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los papás respecto a sus hijos", continuó, pero "cuando los papás no se están ocupando o lo hacen negligentemente como sucedió en este caso, el rol del COPNAF es fundamental y ese es el trabajo que estamos haciendo, evaluando".



Sobre este tema, mencionó se trata de "una niña muy chiquita y con un cuadro de salud delicado, por lo que no se puede decidir fácilmente y entregar a cualquier familiar que no nos dé una tranquilidad".



"Si en los próximos días no se logra contactar a algún familiar que realmente a nosotros nos dé la tranquilidad de que va a garantizar los cuidados de la niña, será ingresada provisoriamente en alguna residencia y continuaremos con esta evaluación", aseveró.



Sea cual sea la decisión tomada, será "siempre protegiendo a la niña y, sobre todo, con todos los controles de salud que va a tener que continuar", adelantó la funcionaria del COPNAF en Concordia.



“La mamá no está en condiciones de hacerse cargo de la custodia o guarda de esa criatura", ratificó la fiscal Daniela Montangie. "La calificación legal (de la causa) es Lesiones graves agravadas por el vínculo, pero hay que determinar si hay un dolo eventual por la falta de cuidado en el rol de la mamá y del padrastro en su calidad de cuidador", explicó la fiscal.



Sea que los imputados actuaran a sabiendas de que estaban por cometer un hecho prohibido por la ley o que lo hicieran por negligencia, ambos imputados "incumplieron con el deber positivo del cuidado de la menor que, por su corta edad, no tiene posibilidad de defensa y no tiene posibilidad de expresarse".



(Fuente: El Entre Ríos / Diario El Sol)