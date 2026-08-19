El uso de tarjetas de crédito y préstamos requiere conocer con precisión las condiciones de financiación para evitar que una deuda se vuelva difícil de afrontar. Desde el Área de Defensa del Consumidor advirtieron sobre los riesgos de recurrir de manera habitual al pago mínimo de la tarjeta, ya que el saldo restante se refinancia automáticamente y acumula intereses, generando un efecto de “bola de nieve” que puede volver la deuda impagable.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta antes de contratar cualquier financiación es el Costo Financiero Total (CFT), que refleja el costo real de la operación e incluye intereses, comisiones, seguros y gastos administrativos. La Ley 24.240 establece que esta información debe ser especificada, por lo que se recomienda solicitar siempre por escrito el detalle analítico del CFT antes de contratar un préstamo, especialmente cuando se trata de créditos digitales.

Otra de las recomendaciones es concentrar los consumos en una sola tarjeta, una medida que permite evitar el pago de múltiples comisiones y facilita un mayor control sobre las obligaciones asumidas.

Derechos frente a las agencias de cobranza

Ante atrasos en el pago, los consumidores cuentan con derechos que deben ser respetados. El artículo 8 bis de la Ley 24.240 establece el derecho al trato digno y fija límites para las prácticas que pueden llevar adelante las empresas encargadas de gestionar el cobro de deudas.

Entre las prácticas prohibidas se encuentran el hostigamiento telefónico reiterado, el contacto con empleadores, familiares o vecinos para reclamar una deuda, la simulación de escritos judiciales o embargos y el envío de cartas abiertas que evidencien una situación de cobro forzoso.

Además, los consumidores tienen derecho a exigir información detallada y por escrito sobre la deuda reclamada, incluyendo el capital adeudado y el desglose de los intereses aplicados.

Ante dudas, consultas o situaciones vinculadas con relaciones de consumo, los vecinos pueden comunicarse con el Área de Defensa del Consumidor al teléfono 420450, por WhatsApp al 3446-332763 o mediante el correo electrónico [email protected].