El viernes pasado, organizaciones sociales hicieron una olla popular frente al Municipio y presentaron un petitorio para que en Gualeguaychú se declare la emergencia alimentaria.

En esa acción, el secretario de Desarrollo Humano se comprometió a dar respuesta a la demanda.

En sintonía con esta realidad, el responsable, Juan Ignacio Olano conversó en Ahora Cero Radio sobre la situación del área, cuáles son los desafíos que debe enfrentar y con qué se encontró.

“Nosotros pudimos abonar la tarjeta Nutrir, pero tuvimos muchos problemas para depositar los fondos porque se borró información”, explicitó Olano en relación al programa municipal que beneficia a particulares y merenderos de la ciudad.

No obstante, adelantó que si bien es un buen sistema “queremos darle una vuelta de tuerca”.

“Hay 2209 tarjetas nutrir, 78 son para merenderos y organizaciones sociales. Ellos gastan ese dinero en productos secos y hay un convenio con el privado que provee de mercadería a los puntos Nutrir que contemplan 11 alimentos.Pero cuando hay un desfasaje con los precios, notamos que la leche, el cacao o el atún dejan de estar disponibles para los vecinos en esos lugares. Entendemos que eso no puede pasar, por eso estamos pensando un programa que seguro el intendente lo anuncie en el inicio de las sesiones ordinarias”, explicó Olano.

En tanto, el secretario de Desarrollo Humano expresó que cuando se hicieron cargo del área se encontraron con una lista de 78 comedores y merenderos pero solo 6 le solicitaron ayuda a la Municipalidad.

“La mayoría no existe o recién comienzan a funcionar en marzo. De esa lista, 6 nos pidieron ayuda y los estamos ayudando. No vamos a hacer política partidaria con los merenderos, nosotros no le miramos la camiseta ideológica a los integrantes de los comedores”, puntualizó.

En esta línea, Olano sostuvo que seguirán acompañando a los merenderos pero que va a haber un mayor control: “Vamos a apoyarlos siempre pero queremos se nos rinda la cantidad de personas a las que se da asistencia. Antes no teníamos una planilla de las personas que retiraban la mercadería. Queremos tener una lista de las personas que se asisten y vamos a un modelo donde el merendero no solo sea una entrega de comida, sino donde sea un encuentro comunitario. Si tenemos un merendero que les da la leche a 40 chicos, podemos llevar el vacunatorio para controlar el carnet de vacunación o, alguna propuesta de entretenimiento”.

El funcionario fue muy claro y volvió a remarcar que “detrás del alimento hay dinero público, es una inversión muy cara, no estamos administrando un paquete de arroz, sino la plata de los gualeguaychuenses”.

No obstante, aseguró que “ tenemos la espalda económica para cumplir con el compromiso con los gualeguaychuenses”.