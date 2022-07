"La familia llegó, este martes, a hacer una exhumación. En el caso de los bebés, están tres años sepultados y luego se los saca de allí y esos restos van a algún nicho que tenga la familia. En este caso, cuando se abre la sepultura se encuentran que no está el bebé. Empezamos a investigar qué había pasado y el empleado responsable del sector tierra recuerda que la sepultura anterior, cuando se hizo la exhumación, el papá de ese bebé dijo que no era esa, porque no había tantos juguetes en el ataúd. Finalmente, lo pusimos en un columbario", detalló Otaegui.

Explicó que, "ante esto, llamamos a la familia de ese otro bebé, vino el papá y explicó que esos juguetes no eran de su hijo. Los papás fueron a constatar y resultó ser esta bebé que están buscando los papás".

"El problema fue que estaba corrida la numeración, entonces se hizo el contrato por una ubicación, la número 24, pero en realidad la bebé estaba en al 23, estaba toda corrida esa hilera. En la siguientes estaba el fémur de una pierna humana perteneciente a un adulto, en la anterior estaba la nena y en la otra estaba el bebé de este señor, que mañana vamos a hacer la exhumación. Es decir que la bebé de la familia que está haciendo el reclamo fue ubicada, encontrada, ya está todo en orden", aclaró.

"El tema fue la primera impresión de la familia. Imagínense no encontrar los restos de tu hija. Yo que soy mamá, me pongo en su lugar y entiendo el enojo", señaló y reiteró que "desgraciadamente, fue un error humano que se cometió en cuanto a la numeración y eso desencadenó todos estos otros problemas, que obviamente, tienen solución. Ya está todo en regla. Por suerte, ya fue solucionado el tema".