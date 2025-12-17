El Gobierno local informa a la comunidad que, en el marco de las acciones preventivas desarrolladas durante 2025, se promueve en el Cementerio Norte el uso de arena húmeda en lugar de agua para la colocación de flores en jarrones y floreros.

La medida apunta a reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, al eliminar los recipientes con agua estancada que favorecen la puesta de huevos y el desarrollo de larvas. De este modo, se refuerzan las estrategias de cuidado sanitario en espacios públicos de alta concurrencia.

Desde el área responsable del Cementerio se destaca que diversos estudios y la experiencia práctica demuestran que la durabilidad de las flores se mantiene en condiciones similares cuando se utiliza arena húmeda, sin afectar el homenaje que realizan las familias a sus seres queridos.

Además del impacto positivo en la prevención del dengue, la iniciativa contribuye al uso responsable y eficiente del agua, alineándose con las políticas municipales de cuidado de los recursos naturales.

Se solicita la colaboración de visitantes y vecinos para adoptar esta recomendación y se recuerda que la prevención del dengue requiere del compromiso colectivo, mediante acciones simples que reducen los riesgos para la salud pública.