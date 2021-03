A esto debe sumarse la presencia de distintas cepas –en Argentina- del virus como la proveniente de Manaos (Brasil) y la de Inglaterra que ya se cobró la primera víctima en la provincia de Córdoba.

Desde el Centro de Defensa Comercial remarca que “lo anterior, sumado a la lentitud de la vacunación (que no es la solución pero si una manera de prevención) más la relajación de la población en los cuidados, hizo encender nuevamente la alarma en Salud a nivel nacional donde ya se plantean nuevas medidas restrictivas, las cuales no serían tan nuevas si no un retroceso de fases como ya hemos tenido”.

Ese panorama “sería de total fatalidad para el comercio y los servicios”, y la muerte definitiva “para sectores como el turístico y la desaparición de miles de puestos de trabajo y de ingreso para innumerables familias. Está en todos, el compromiso para que esto no ocurra”.

Desde el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) hacen “un llamado a la toda la ciudadanía, sean comerciantes, prestadores de servicios o consumidores para que no tengamos que volver a vivir una situación como la del año pasado remarcaron que “es necesario practicar la empatía, el ponerse en el lugar del otro y cuidarnos. Hoy más que nunca, cuidar al otro, es cuidarse. Mantengamos y hagamos respetar los protocolos: distancia social, uso de tapaboca, no compartir mate ni utensilios, evitar el aglomeramiento y cumplir con las disposiciones tanto municipales, provinciales como nacionales”.