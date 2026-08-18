l vocero presidencial, Adrián Ravier, bridó su habitual conferencia de prensa y aseguró que el presidente Javier Milei “está muy bien de salud”, pese a las “dudas” manifestadas por la oposición al respecto.

“Desde muchos lugares se manifestaron dudas sobre la salud del Presidente. Está muy bien. Ayer dio un excelente discurso. Estamos entrando en una etapa electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas. Es lamentable que operen de esta manera”, dijo al ser consultado sobre el tema.

“Lo vieron saludando a la gente, a los gendarmes y a los ministros, y mostrándose vital. Días atrás dio cantidad de entrevistas y respondió todas las preguntas”, agregó el portavoz.

También negó cualquier tipo de vínculo entre el estado de ánimo de Javier Milei y la no publicación de la agenda oficial. “Cuando se dispone de la agenda, se la comunica”, respondió sobre ello.

En el mismo marco, fue consultado por la popularidad del mandatario en un contexto en el que parte de la población “llegaría con la soga al cuello” al año 2027. Ravier contestó que

en el Gobierno se imaginan “reelectos en primera vuelta”

Fuente Diario La Nación