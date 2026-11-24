El Gobierno de Entre Ríos, a través del CGE, informa que el nivel de presencialidad docente en los establecimientos educativos de los 17 departamentos de la provincia superó este martes el 80 por ciento.

De acuerdo con el relevamiento oficial realizado mediante el sistema de monitoreo digital del organismo, ocho de cada 10 educadores concurrieron a cumplir con sus tareas habituales, garantizando el dictado de clases y el normal funcionamiento de las instituciones educativas en todo el territorio entrerriano.

Desde la cartera educativa destacaron que los datos de este martes confirman la continuidad de la tendencia sostenida a lo largo del ciclo lectivo, donde la amplia mayoría de la docencia optó por permanecer en las aulas frente a las medidas de fuerza convocadas.