La Sala de Pediatría iniciará una jornada de limpieza, restauración y acondicionamiento de la placita interna del área, un espacio fundamental para el bienestar y el acompañamiento a niños y niñas durante su estadía.

Con el objetivo de renovar este lugar, solicitaron la colaboración de la comunidad con materiales como esmaltes sintéticos de colores brillantes para exteriores, lijas, pinceles y rodillos, juegos de plaza en buen estado, sillones o mesas de exterior.

“Cada aporte, por más pequeño que sea, contribuye a crear un espacio más cálido, seguro y confortable para los más pequeños”, resaltaron desde el Hospital.

Las donaciones pueden acercarse a la Sala de Pediatría del nosocomio de lunes a viernes de 6.30 a 18 horas.