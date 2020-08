Desde el municipio aseguran que "están hartos satisfechos" los requisitos legales 

Al respecto, el encargado de Legal y Técnica del gobierno local, Martín Britos, manifestó en Radio Cero que "están hartos satisfechos" los requisitos legales que sostienen el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

"Me generó una profunda preocupación, no por la audiencia, sino ligada a la situación de mucha angustia por parte de un sector que se encuentra en una instancia que no puede realizar su trabajo", empatizó Britos con los comerciantes. y añadió que el Centro de Defensa Comercial e Industrial "está en todo su derecho de hacer las presentaciones que crea correspondientes".

A su vez, contrapuso que "el sábado la ciudad de encontraba con un aumento de casos sostenido, por eso se decidió poner en conocimiento al gobernador que estábamos cumpliendo los parámetros sanitarios del Decreto 667/2020 (de Aislamiento)".

Britos detalló que "se evaluó con el Gobernador y el COES provincial, que realizó un informe que se presentó a Nación pidiendo ser evaluados para volver a la fase de Aislamiento".

Contó que luego Nación estudió los procedimientos, el Jefe de Gabinete le pidió al Ministerio de Salud una evaluación y tras de ella enviaron una nota al gobierno provincial que habilitan a Gualeguaychú a volver al Aislamiento. Y, finalmente, el municipio publica el decreto.

"La administración publica no corre a la misma velocidad que el virus", consideró el director de Legal y Técnica, y resaltó que "no es menor que Martín (Piaggio) me haya pedido que sea él quien encabece el uso de la palabra, cuándo podría haber ido un abogado".

Por último, manifestó que "si el Juez interpreta que hay un marco normativo para no dar lugar al aislamiento se verá como seguimos", y adelantó que "a la misma instancia que el viernes no se va a volver".