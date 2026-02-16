“A pesar de las contingencias climáticas acontecidas durante la jornada del domingo, en medio del fin de semana extralargo de Carnaval, la ciudad contó con un amplio abanico de atractivos turísticos alternativos, los cuales tuvieron una gran demanda”, manifestaron desde el gobierno local.

Consideraron que “si bien las playas son uno de los puntos fuertes de Gualeguaychú, la jornada de lluvias intensas hizo que haya un gran movimiento turístico en opciones alternativas, como las termas, las actividades náuticas, los múltiples museos locales, los locales comerciales del centro y los recorridos del Mercado del Munilla y la Vieja Estación”.

“También hubo una gran presencia de personas en las diferentes ofertas gastronómicas, como las cafeterías, heladerías, restaurantes, pizzerías y cervecerías”, valoraron.

“Promediando el fin de semana extralargo de Carnaval, la ciudad presenta una ocupación plena, e inclusive varios turistas sin reservas debieron ser derivados a pueblos y aldeas del departamento y el sur entrerriano”, concluyeron desde el Municipio.