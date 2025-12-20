El Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis (CMSAZ) desarrolló durante 2025 acciones vinculadas al control de la población animal y a la atención veterinaria en distintos sectores de la ciudad. Según datos oficiales, hasta el 18 de diciembre se realizaron 3.588 intervenciones quirúrgicas en 50 puntos del distrito.

En el barrio La Cuchilla se llevaron a cabo dos operativos. El primero tuvo lugar el 22 de octubre de 2025 en el Salón del Barrio La Cuchilla, ubicado en Jaureche y Belgrano, donde se efectuaron 28 castraciones. El segundo se realizó el 28 de noviembre de 2025 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Cuchilla, en Sáenz Peña 803, con un total de 26 intervenciones.

Las castraciones se realizaron de manera gratuita a caninos y felinos, machos y hembras, mediante una planificación que incluyó atención en la sede del CMSAZ, situada en Tiscornia y Goldaracena, y operativos en distintos barrios. Las campañas se desarrollaron de lunes a viernes por la mañana, con jornadas quincenales los viernes por la tarde y otros operativos vespertinos según la disponibilidad del equipo veterinario.

Durante 2025, el CMSAZ también registró 318 atenciones primarias de pequeños animales. Estas incluyeron retiros de puntos posquirúrgicos, entrega de antiparasitarios, asignación de turnos, asesoramiento telefónico y presencial, así como el préstamo de collares isabelinos y jaulas trampa para el manejo de gatos asilvestrados.

Por otra parte, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria informó una inversión de $6.850.000 destinada a mejoras en el edificio del CMSAZ, con trabajos orientados a la atención veterinaria y al posoperatorio. Además, se destinaron $12.900.000 durante 2025 para la compra de alimento con destino a refugios.

En cuanto al acompañamiento a organizaciones dedicadas a la protección animal, el Municipio otorgó un subsidio mensual total de $1.200.000, distribuido entre los refugios Patitas, La Casita y San Roque, para tareas de limpieza y mantenimiento. Asimismo, se realizaron cuatro fumigaciones programadas a lo largo del año en estos espacios, a cargo del área municipal correspondiente.