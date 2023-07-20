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Desde el Municipio informaron que se restableció el servicio de agua potable en la zona norte
La Municipalidad reparó la rotura en una cañería, en la intersección de las calles 9 de Julio y Juan B Justo, que afectaba el servicio de provisión de agua potable generando baja presión en las barriadas de la zona norte
“En relación al reciente evento de baja presión de agua experimentado en los últimos días en la zona norte de nuestra ciudad, nos complace informar a toda la comunidad que el problema ha sido resuelto con éxito” expresó Martín Cergneux director de Obras Sanitarias y continuó “Tras una exhaustiva investigación, se determinó que la causa de esta situación fue la rotura de un caño de agua que atravesaba una cámara de cloaca. Debido a la ubicación subterránea y la complejidad del sistema, localizar y reparar esta avería representó un gran desafío para nuestro equipo municipal” para concluir “No obstante, gracias a la dedicación y esfuerzo incansable del personal de la Dirección de Obras Sanitarias, el problema ha sido solucionado y el suministro de agua ha sido restablecido por completo en los barrios afectados”
En caso de tener alguna pregunta adicional o requerir información adicional, comunícate vía WhatsApp con GUAL-E al 3446 503196 o acercarse a las oficinas de la Dirección de Obras Sanitarias.
La Municipalidad agradece la colaboración y comprensión de las familias de la zona afectada durante este tiempo. Seguimos comprometidos en brindar un servicio de calidad y confiable a toda nuestra comunidad.
Vivir 6 días sin agua
Antes de que los vecinos recibieran una solución a la situación que venían pasando, debieron vivir casi una semana sin el servicio de agua.
Al respecto, una vecina del barrio Manzoni contó que estaban muy angustiados y no podían lavar la ropa porque debían cuidar este recurso “como oro”, ya que no había presión en ninguna casa y esto impedía llenar los tanques.
Incluso, algunas familias debieron llamar al 103 para que acudieran a aprovisionar los domicilios con agua. Y hay quienes tuvieron que desplazarse a la casa de familiares para poder bañarse. En tanto, para cocinar debieron comprar agua embotellada.