“En relación al reciente evento de baja presión de agua experimentado en los últimos días en la zona norte de nuestra ciudad, nos complace informar a toda la comunidad que el problema ha sido resuelto con éxito” expresó Martín Cergneux director de Obras Sanitarias y continuó “Tras una exhaustiva investigación, se determinó que la causa de esta situación fue la rotura de un caño de agua que atravesaba una cámara de cloaca. Debido a la ubicación subterránea y la complejidad del sistema, localizar y reparar esta avería representó un gran desafío para nuestro equipo municipal” para concluir “No obstante, gracias a la dedicación y esfuerzo incansable del personal de la Dirección de Obras Sanitarias, el problema ha sido solucionado y el suministro de agua ha sido restablecido por completo en los barrios afectados”



En caso de tener alguna pregunta adicional o requerir información adicional, comunícate vía WhatsApp con GUAL-E al 3446 503196 o acercarse a las oficinas de la Dirección de Obras Sanitarias.



La Municipalidad agradece la colaboración y comprensión de las familias de la zona afectada durante este tiempo. Seguimos comprometidos en brindar un servicio de calidad y confiable a toda nuestra comunidad.

Vivir 6 días sin agua

Antes de que los vecinos recibieran una solución a la situación que venían pasando, debieron vivir casi una semana sin el servicio de agua.

Al respecto, una vecina del barrio Manzoni contó que estaban muy angustiados y no podían lavar la ropa porque debían cuidar este recurso “como oro”, ya que no había presión en ninguna casa y esto impedía llenar los tanques.

Incluso, algunas familias debieron llamar al 103 para que acudieran a aprovisionar los domicilios con agua. Y hay quienes tuvieron que desplazarse a la casa de familiares para poder bañarse. En tanto, para cocinar debieron comprar agua embotellada.