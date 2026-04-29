Adrián Romero, director de Turismo Municipal, y Esteban Izaguirre, responsable de la Agencia de Seguridad, señalaron en Cero y Bolazo Stream que esperan que lleguen a la ciudad 15 mil personas para el recital que inaugurará el Espacio Astra.

“Estamos super contentos porque a nivel turístico y convocatoria es muy importante en esta época del año. Esperamos 15 mil personas para el recital de La Renga. La mayoría de las reservas son por dos noches. Es verdad que vienen un poco lentas, y creemos que se debe a que la banda ha tocado varias veces en el último tiempo, también sabemos que hay gente que viene, asiste al recital y luego, se va”, expresó Romero.

Por su parte, Izaguirre señaló que el sábado por la mañana se desplegará un gran operativo de seguridad y varias calles estarán cortadas. “A partir de las 8 de la mañana vamos a cortar el Boulevard de León .Y a las 16 horas el corte de tránsito será desde el puente Mendez Casariego y Luis N Palma. La calle Patico Daneri va a ser la que limite el corte. Va a haber un gran operativo de tránsito”, apuntó.

El recital de La Renga también coincide con el evento Expo AutoCamping TV en los Galpones del Puerto. Según manifestaron ambos funcionarios, la seguridad será garantizada en ambas zonas.





