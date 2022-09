En diálogo con Ahora Radio Cero, el funcionario que lleva adelante la representación del municipio en la paritaria expresó que “tengo una mirada de pesimismo, no entiendo que una mesa paritaria que tenía como destino poder llevar una recomposición a la familia trabajadora municipal termina involucrada en una situación muy poco clara, donde entendemos que no hay buena fe en la negociación que es primordial para poder avanzar, y eso genera profunda preocupación, con lo que ha ocurrido este fin de semana con el desacato del gremio a la conciliación obligatoria”, contextualizó.

Sobre el “desconocimiento” a la medida que expresó el sindicato durante el fin de semana, Britos planteó que “No es un dogma de fe, no es que yo no les creo, hay audios que han hecho circular diciendo que no van a acatar la medida, que solamente el lunes después que ellos se sientan notificados lo van a evaluar, y esto no es una notificación de la resolución de un contrato civil entre privados, acá estamos hablando de una situación que tiene en vilo a toda la comunidad de Gualeguaychú, porque se han paralizado todos los servicios de los trabajadores municipales, que quedan absolutamente exentos de la discusión que estamos teniendo con la representación sindical… entonces no puedo creerles, salió en todos los medios la resolución y ellos estuvieron hablando todo el fin de semana de eso, yo no voy a ser quien defina si son creíbles o no, eso será en términos administrativos una tarea de la Secretaría de Trabajo, ver como interpreta la buena fe de las partes a la hora de sentarse a negociar y evaluarán las posibles sanciones que haya que aplicar”, manifestó.

Acerca de las críticas al intendente, opinó que “es un discurso político, más allá de la dureza o no, y nosotros cuando hablamos del salario de los trabajadores, por el respeto que tenemos por el servicio que brindan, jamás vamos a involucrar la política en la discusión del salario de ellos”, se diferenció.

Además, afirmó que “en términos personales he tenido la posibilidad de ver fotos de quienes lo integran que participan del espacio de Rogelio Frigerio, no estoy diciendo que el sindicato esté alineado, estoy diciendo que hay personas indudablemente, como habrá personas que puedan tener afinidades con nosotros, pero en este caso las afinidades políticas deberían quedar de lado porque estamos discutiendo el aumento a los trabajadores y trabajadoras”.

Acerca de los dichos de Oscar Soto en Ahora Radio Cero, donde sostuvo que “de 8 años a la fecha somos los salarios más bajos de la provincia” y que el mínimo es de $31.000, el funcionario respondió que “entiendo absolutamente lo contrario, gran parte del esfuerzo de la gestión de Piaggio ha estado en jerarquizar a los trabajadores que han sido esenciales para llevar adelante las políticas públicas”, y que el salario mínimo “hoy está en $42.000, me sorprende porque él sabe bien el monto de los básicos”.

Britos aseguró que “queremos resolver esto y lo hacemos con el máximo esfuerzo, estamos ofreciendo el 77% anual de reparación, con algo novedoso que es incorporar una cláusula que se disparan automáticamente si hay un desequilibrio en la ecuación que se ha generado como acuerdo, y eso es ni más ni menos que llevar el salario actualizado con el índice inflacionario”, describió.

Finalmente, sobre que ocurrirá el próximo miércoles, adelantó que “manejamos ambos escenarios, que haya acuerdo o no, hoy mi sensación es de escepticismo”; y consultado sobre si el conflicto puede extenderse en el tiempo, dijo que “entiendo que el sindicato tiene una renovación de delegados que no son parte de la comisión directiva pero que son personas que han asumido un rol protagónico y con responsabilidad, que discuten lo que tienen que discutir, y yo apelo que esos delegados puedan encarrilar la conducta del sindicato”, cerró.