El proyecto fue ingresado por la diputada Stefanía Cora y manifiesta su “enérgico repudio al accionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la denuncia realizada a las madres y los padres de los y las estudiantes que, como medida de protesta, procedieron a tomar colegios en reclamo por mantenimiento edilicio y estado de viandas”.

“Es de vital importancia que repudiemos estas acciones que lo único que buscan es seguir estigmatizando y atacando a los y las estudiantes que deciden reclamar por sus derechos”, afirmó la diputada del peronismo Stefanía Cora.

“Resulta de una gravedad extrema que quienes tienen que velar por el bienestar de quienes asisten a las instituciones educativas lleven adelante acciones para amedrentar el reclamo justo”, sostuvo la legisladora.

“Uno de los ejemplos, el Colegio Mariano Acosta, ocupa media manzana del barrio de Balvanera y tiene cuatro niveles, de inicial a terciaria. Allí estudian, en diferentes turnos, más de dos mil estudiantes. No alcanzan las aulas y hay un pedido de reforma que nunca se concreta. El vicerrector confirma otra de las denuncias: desde hace un mes la secundaria no tiene educación física porque el Gobierno de la Ciudad dejó de pagar el alquiler al Polideportivo que está enfrente, adonde va este nivel porque la primaria ocupa el patio de la escuela. Las familias relatan lo que vivieron con sus hijos e hijas en la toma, con la luz cortada, pidiéndoles que no se muevan dentro del colegio, con el agua cortada y las cargas de los celulares que empezaban a acabarse. La situación es inaceptable”, consideró.

“Es de vital importancia que repudiemos estas acciones que lo único que buscan es seguir estigmatizando y atacando a los y las estudiantes que deciden reclamar por sus derechos destacando que la escuela es el mejor lugar para generar intercambios, debates, socialización, libertad de expresión y reclamos porque justamente el disenso y la participación enriquecen la vida democrática de nuestro país”, aseguró la diputada Cora.

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas en reclamo de mejoras en viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas.

“Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”, sostuvo un comunicado del Ministerio de Educación porteño.

En el caso del Mariano Acosta, fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. La cartera educativa que conduce Soledad Acuña indicó que, “además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”. (APFDigital)