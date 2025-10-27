“Hace cinco meses salimos a hablar con los entrerrianos, escuchando, reconociendo errores y buscando soluciones y puntos de encuentro. La elección de este domingo demuestra que el peronismo representa a miles de entrerrianos y es la única fuerza capaz de construir una alternativa a este modelo económico y social”, sostuvieron.

“Estamos convencidos de que el rumbo de la provincia y del país debe ser el de la producción, el trabajo y la justicia social. Necesitamos un proyecto nacional y provincial que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud, del Estado, de la educación, de los policías, de los jubilados, de los monotributistas, de los comerciantes. Un proyecto productivo para todos los que invierten”, manifestaron.

Además, marcaron que “un proyecto nacional que defienda nuestra soberanía y no entregue sus recursos. En esa tarea nos van a encontrar trabajando siempre. Gracias a los entrerrianos que concurrieron a las urnas a expresarse mostrando su compromiso democrático”.

“Gracias a las autoridades de mesa y a nuestros fiscales que cuidaron los votos con total responsabilidad. Gracias a la militancia que recorrió cada pueblo y cada barrio con convicción y que nunca pierde la esperanza. Respetamos el mensaje de las urnas y vamos a seguir promoviendo la discusión sobre los temas que interesan a la ciudadanía de cara a la sociedad, defendiendo los intereses de los entrerrianos en el Congreso de la Nación”, concluyeron.