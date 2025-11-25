Marcelo Friedrich de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos habló con Ahora Cero Radio sobre el movimiento turístico del fin de semana largo.

“Fue un muy buen fin de semana largo, por suerte sin lluvia. Se vio bastante publico recorriendo la ciudad, visitando las termas, consumiendo en gastronomía. A partir del sábado al mediodía empezamos a ver movimiento en los restaurantes, que se intensificó en la noche y el domingo durante todo el día”, expresó Friedrich.

No obstante, señaló que “todavía no sentimos una gran reactivación. El publico todavía no salió a consumir en masa, pero si se descomprimió un poco. El poder adquisitivo no cambió, pero creo que hay una lucecita al final del túnel. Para el sector lo mejor que puede pasar es que se reactive y podamos concretar ventas, y puede ser mejor de lo que esperamos”.