A PESAR DE LA CRECIENTE DEL RÍO
Desde Hoteleros y Gastronómicos comunicaron que Gualeguaychú "continúa con su actividad turística con normalidad"
Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú lanzaron un comunicado este jueves invitando al público turista a visitar la ciudad, recordando que la creciente actual del río “no significa que Gualeguaychú esté inundada”.
El mensaje de Hoteleros y Gastronómicos:
El repunte del río no afecta la actividad turística de la ciudad. Hoteles, gastronomía, paseos, actividades náuticas, excursiones, viñedos, museos y eventos, continúan funcionando con normalidad.
Que el río esté alto no significa que Gualeguaychú esté inundada.
Estamos preparados para recibirte y disfrutar juntos de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer.
Gualeguaychú te espera, estamos muy cerca.
¡Vení a disfrutarla!
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