“A 100 kilómetros del cruce fronterizo y conectada de forma directa por la autovía ruta nacional 14, la ciudad ofrece una amplia capacidad hotelera y gastronómica, facilitando la logística de la multitudinaria concurrencia al encuentro del 7 de noviembre en Paysandú”, expresaron desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú.

La confirmación de la visita pastoral del papa León XIV a la ciudad de Paysandú, programada para el sábado 7 de noviembre de 2026 con una celebración central en el parque París Londres, constituirá un acontecimiento histórico para toda la región del río Uruguay.

Ante la previsible concentración de público y la alta demanda que experimentarán las localidades más inmediatas a la frontera, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) pone de relieve las condiciones del destino como una opción conveniente para planificar el pernocte y la estadía.

Por su escala urbana, su desarrollo de servicios y su emplazamiento sobre el corredor de la ruta nacional 14, Gualeguaychú reúne factores que la convierten en una escala razonable y accesible para delegaciones, familias y viajeros procedentes de Buenos Aires, Rosario y distintas provincias del centro del país.

Logística accesible y conectividad sobre el corredor binacional Ubicada a poco más de una hora de viaje en automóvil de Colón por una autovía de cuatro carriles, la ciudad permite resolver el traslado hacia el puente internacional General Artigas con previsibilidad y fluidez:

• Conexión vial directa: la autovía ruta nacional 14 brinda una vía de tránsito segura para desplazarse temprano en la jornada del sábado hacia los accesos fronterizos.

• Alternativa de cruce regional: la proximidad con el puente internacional Libertador General San Martín (enlace Gualeguaychú / Fray Bentos) aporta una variante de paso adicional para recorridos combinados o retornos por territorio uruguayo.

• Capacidad instalada formal: una oferta diversa y registrada de hoteles categorizados, apart hoteles, complejos de cabañas, posadas y glampings, con comodidades adecuadas para el descanso previo y posterior al evento. Servicios, entorno natural y respaldo institucional

Desde la AHGG se remarca que la infraestructura turística local está preparada para brindar una atención cuidada, combinando la funcionalidad logística con los atractivos de la ribera entrerriana:

• Propuesta gastronómica extendida: restaurantes, confiterías y comedores con amplitud horaria sobre los principales accesos, el centro cívico y la costanera, con platos tradicionales de la cocina entrerriana, pesca de río, carnes y productos de viñedos locales.

• Espacios de serenidad y recreación: complejos termales, reservas naturales y paseos costeros sobre el río Gualeguaychú, que brindan un marco apacible para extender el viaje y compartir jornadas de descanso. El compromiso del sector Desde la Comisión Directiva de la AHGG destacan la importancia de una mirada integradora entre los destinos del corredor litoraleño ante acontecimientos de esta magnitud: “Un evento de estas características moviliza a toda la comunidad regional. Desde Gualeguaychú aportamos nuestra infraestructura y nuestra experiencia de trabajo bajo la premisa de que todos somos anfitriones. Contamos con buenos servicios, una hotelería formal consolidada y una cercanía que permite resolver la estadía de manera cómoda y sin sobresaltos para quienes se dirijan a Paysandú”, explican desde la institución.