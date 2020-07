Los concejales Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Olano recordaron que “lo importante es que mantengamos presente todo el conjunto de medidas preventivas. Ninguna por sí misma nos va a evitar que contraigamos el virus, pero todas sumadas son un buen antídoto. En este sentido procuremos: salir sólo cuando es necesario; mantener la distancia social; lavarnos las manos con frecuencia; toser cubriéndonos con el codo y usar tapabocas”, resumieron.

Concejales 2020 (1).jpg La selfie: Juan Ignacio Olano, Pablo Echandi y Alejandra Leissa

En tanto, destacaron que “a esta altura ya no quedan dudas de la importancia del uso del tapabocas. Ha sido recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Organización Mundial de la Salud y en países que están volviendo a la normalidad existen investigaciones que dan cuenta que su uso puede prevenir una segunda ola de Covid-19. Además, un reciente estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una nueva evidencia que el tapabocas puede ser útil para evitar una creciente ola de contagios y reactivar la economía”.

Los ediles de Juntos por el Cambio reconocieron que “es antipático decirlo, pero si compartimos mate o realizamos reuniones sociales nos estamos poniendo en riesgo y extendemos ese peligro a nuestras familias y vecinos. Ni la Policía ni la Municipalidad pueden controlar a casi 100 mil habitantes, por lo que es esencial que cada uno cuide de sí mismo y de quienes lo rodean. Seamos responsables. Falta menos y un brote provocado por un relajamiento sería imperdonable y nos obligará a volver a la casa”, reflexionaron.

“Cómo le pedimos a los vecinos, también lo hacemos con comercios y entidades. Si bien los comerciantes que tanto han sufrido son los que más han entendido el tema de la prevención, vemos por ejemplo que en los cajeros de los bancos no hay elementos para higienizarse las manos ni personal desinfectando. Por allí pasan miles de personas y si les pedimos a los vecinos que se cuiden en lo cotidiano no puede ser que las entidades bancarias -que tantas ganancias obtienen- no tengan un mínimo de responsabilidad social. Es hora de que todos mostremos empatía y seamos sensatos y solidarios”, finalizaron.