Desde JxC denunciaron que se "esconde la verdad" respecto de la vacunación

“Resulta increíble que los concejales das hayan sido cómplices de esconder la verdad y negarle a la comunidad una información que merece saber. Acá existieron hechos vergonzosos, alejados de la ética y que incluso pueden presuponer un delito, cuestión que determinará la Justicia. Pero independientemente de esto último, no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra. Esconder los datos del “Vacunatorio VIP” es el más claro reconocimiento de esos hechos y de la falta absoluta de empatía. Pusieron en riesgo la vida de los vecinos para mantener y reforzar sus privilegios y ni siquiera son capaces de transparentar la información”, criticaron desde JxC.

Cabe recordar que el proyecto descartado por el bloque del PJ, solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal, a que proceda a informar cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19, en cualesquiera de sus marcas, ha recibido el Municipio de Gualeguaychú; los criterios utilizados para indicar orden de prioridad para la inoculación de la vacuna; la cantidad de habitantes de la ciudad que ya han recibido la vacuna contra el COVID-19, detallando los que han recibido la primera y/o segunda dosis de la vacuna; el grupo poblacional de riesgo al cual pertenecen y el detalle quiénes han sido los integrantes de la gestión pública local y la estructura de gobierno municipal o de organizaciones no gubernamentales que han recibido la vacunación; entre otros datos.

Para los concejales Juan Olano, Alejandra Leissa y Pablo Echandi, “ha quedado en evidencia que la miseria y el desprecio no cesan. Se rasgan las vestiduras de los derechos humanos y piensan en salvarse ellos, en un acto de cobardía inmensa. Sepamos incluso que, independientemente que algunos de los funcionarios o empleados municipales estuvieran dentro de los parámetros de función con posibilidad de ser vacunados, ello no los obligaba en absoluto a aceptarlo, pudiendo optar porque sean vacunados otros grupos de mayor riesgo. No les importó nada y siguen en la misma senda con estas decisiones de ocultamiento”, fustigaron.

Casualmente este viernes, Steven Levitsky, politólogo y profesor estadounidense en Harvard y en otras universidades reconocidas internacionalmente señalaba en una radio capitalina que ‘no puedo imaginar una mejor manera de destruir la confianza pública que aprovechar la estancia en el poder durante una pandemia para dar vacunas a tí mismo, a tus amigos y a tus familiares’. “Pareciera que desde Harvard estuvieran viendo con atención el caso Gualeguaychú”, reflexionaron los ediles de JxC.