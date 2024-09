En conversación telefónica con Ahora Cero, el responsable de la Agencia de Seguridad Municipal, Esteban Izaguirre, habló del grave incidente ocurrido este domingo por la mañana cuando un joven uruguayo dio positivo en alcoholemia y “se llevó puesto” en el capot de su auto a un agente de tránsito.



Durante la entrevista, Izaguirre hizo hincapié en que no se trata de un hecho aislado, sino que se enmarca en la realidad preocupante que vive el personal de tránsito: “Todos los fines de semana tenemos hechos, no parecido a este que fue algo totalmente irracional pero sí gente que se pone agresiva, violenta: gente que no quiere bajarse del vehículo, gente que se resiste con ese tipo de actitudes”, señaló, y adelantó que, en virtud de eso, van a “tomar otras medidas” como “incrementar el número de policías” que ayudan en los controles.



“La Municipalidad siempre trabaja con un personal policial para hacer este tipo de procedimientos que son bastante complejos. Seguramente vamos a pedir a la Policía Departamental otro tipo de cobertura”, indicó.



Escuchá la nota completa