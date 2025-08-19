Nahir Galarza tomó la decisión de cambiar de abogado. Desde la Unidad Penal N° 6 de Paraná, donde cumple su pena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, la joven comunicó sus intenciones de remover a su anterior defensor y nombrar a Augusto Lafferriere, quien estará a cargo de su situación judicial a partir de este martes.

Según se informó, Galarza contaba con los servicios de Claudio Berón, pero su rol como abogado defensor finalizó este lunes, luego de que la condenada dispusiera el cese de su designación. Mediante un comunicado firmado por la jueza Elena Margarita Vicari, a cargo del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la decisión fue oficializada.

De esta manera, Lafferriere, letrado con domicilio en Gualeguaychú, será la persona a quien se le deberá remitir toda notificación sobre la situación de Galarza. Vale recordar que el abogado fue defensor de Gonzalo Caudana, un narcotraficante de Paraná cuyo hijo, Matías, fue vinculado sentimentalmente a la joven. (Fuente: Ahora)