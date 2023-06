La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú recuerda a sus usuarios y asociados que se encuentra abierto el registro para solicitar los subsidios en la luz y el gas. Los usuarios deben ingresar en www.argentina.gob.ar/subsidios y tener a mano el DNI y la factura de la Cooperativa.

“De esta manera quienes cumplan con los parámetros y requisitos establecidos por el gobierno nacional podrán acceder a tarifas eléctricas subsidiadas. Desde la Cooperativa queremos ayudar a nuestros usuarios a cuidar su economía, pero para ello es necesario que ellos nos ayuden realizando la inscripción correspondiente. Entre todos podemos lograr tarifas más justas y razonables”, explicaron.

Cabe recordar que la Secretaría de Energía de la Nación dispuso aumentos muy significativos en las boletas de energía eléctrica a partir del mes pasado y si bien los aumentos no alcanzarán a todos los hogares, impactarán fuertemente en una gran franja de usuarios. El aumento definido es del orden del 120% para categoría N1 (eso es aplicable al 48% de las casas de la ciudad) y un 61% a la industria. Asimismo, todos aquellos que aun teniendo el subsidio superen los 400 kilovatios al mes, se le aplicará un incremento también superior al 120% pero sólo sobre el excedente, o sea, si consumieran 500 kilovatios al mes, ese porcentual se aplica sobre los 100 que superan los 400.

Según los registros de la Secretaría de Energía, en Gualeguaychú el 48% de los usuarios paga la tarifa más cara de energía eléctrica. Eso se debe a que figuran en la categoría N1 que en la práctica significaría que tienen ingresos mayores a tres y media canastas básicas: aproximadamente unos 670 mil pesos mensuales. “Ello no se condice con la realidad. Hay tantos vecinos que figuran en esa categoría porque no han realizado el trámite correspondiente y es necesario y justo que lo realicen para pagar una tarifa más acorde a sus ingresos. Repetimos esta solicitud de realización del trámite porque puede haber mucha gente que no se ha enterado cómo funciona. Es esencial que nos ayuden inscribiéndose para pagar lo que corresponde”, señalaron.

Una decisión ajena a la Cooperativa

“Resulta importante explicar que las Cooperativas no somos formadoras de tarifas, sólo aplicamos las escalas establecidas por los entes de control. En este caso es una medida que, además de tener un fuerte impacto en las finanzas de los usuarios, no implica ninguna mejora de recaudación para la entidad, ya que no hay variación del VAD (Valor Agregado de Distribución), que compensa los costos que afrontan las cooperativas, para llevar la electricidad hasta los medidores de cada usuario”, remarcaron.

En el mismo sentido, recordaron que “en 2022 había sido autorizado en audiencias públicas un 20% de aumento de ese Valor Agregado de Distribución que hubiera colaborado al sostenimiento de las Cooperativas, pero el gobernador lo anuló por decreto. En síntesis, habrá un fuerte aumento en la boleta que no repercutirá en una mejora económica de las Cooperativas y es necesario que los vecinos lo sepan”, explicaron.