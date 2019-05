Desde la Fundación Incluir pidieron políticas públicas en discapacidad

Nuevamente los representantes de la Fundación Incluir de Gualeguaychú participaron de un evento nacional de magnitud en pos de la inclusión de personas con discapacidad intelectual en particular, y discapacidad en general. Participó gran cantidad de familias, representantes de organizaciones, dirigentes y referentes. El IV encuentro nacional se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Villa María (Córdoba). Pablo Recchia, junto a Asdra lideraron el encuentro nacional de asociaciones y coordinaron los ejes de trabajo para las conclusiones y declaración de principios del encuentro, lo que motiva un petitorio nacional a las diferentes gestiones de gobierno para que cada uno de ellos comprometa agendas de políticas públicas en inclusión y discapacidad de acuerdo a las normativas vigentes y la convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU). En tanto, Verónica Galetto coordinó los ejes de educación inclusiva y la joven Lucía Recchia Galetto participó de mesas de jóvenes con síndrome de down y además presentó un trabajo en powerpoint respecto a sus actividades inclusivas. La municipalidad de Gualeguaychú, no solo apoyó el evento, sino que además participó del mismo con la presencia del director del área de integración y accesibilidad de la municipalidad local, Carlos Arellano. Desde Fundación Incluir “agradecieron infinitamente por el compromiso manifestado en el colectivo de la discapacidad desde el comienzo de la presente gestión municipal”. Treinta años ininterrumpidos de trabajo, con las mismas ganas y compromiso, ponen a la Fundación Incluir entre las organizaciones de la sociedad civil del país más destacadas y en un lugar de privilegio.