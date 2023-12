El senador Franciso Paoltroni (La Libertad Avanza-Formosa) adelantó este martes que su primer proyecto de ley como miembro del Congreso será una propuesta para crear una red ferroviaria que conecte al norte y noroeste argentino con la hidrovía Paraguay-Paraná, y los puertos del Atlántico y del Pacífico.



Cómo es la propuesta

En una entrevista con Télam, Paoltroni contó que recibió el apoyo para su iniciativa de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; y de Chile, Gabriel Boric; además del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro.



El senador formoseño constó que se reunió con ellos en la previa de la asunción del presidente Javier Milei y les dio detalles del proyecto de "integración de los Trenes de Sudamérica", el primero que presentará como integrante de la Cámara alta.



El proyecto denominado "Ferrocarriles de Sudamérica, Propuesta de integración ferroviaria y desarrollo territorial en Sudamérica" busca "desarrollar una red ferroviaria que permita conectar toda esta vasta región NEA-NOA entre sí y con los puertos del Atlántico y del Pacífico, y con la hidrovía Paraguay- Paraná, permitiendo de esta manera lograr varios objetivos complementarios".



Para su financiamiento, aclaró que no se partirá de cero sino que "pretende recuperar las lecciones aprendidas de todos los programas y proyectos puestos en marcha por organismos nacionales e internacionales en las últimas décadas en la región".



Y adelantó que se promoverá como "imprescindible articular con más eficacia la acción pública y privada, bajo una lógica de redes, de participación y construcción de consenso y de financiamiento múltiple".





Paoltroni, el impulsor del proyecto / Foto: José Gandolfi





"Para que esta iniciativa pueda llevarse adelante el sector privado debe ser considerado como motor del desarrollo, por lo tanto se debe asegurar su involucramiento y liderazgo desde el primer momento", pero aclaró que se pondrá en marcha "un esquema de participación público-privado".



Una baja en los costos del transporte



Paoltroni aseguró que no sólo se reducirán "los costos y los tiempos de transporte de los bienes producidos en el corazón de esta gran región" sino que bajará "el costo de transporte de bienes necesarios para la mejora de las infraestructuras y el desarrollo urbano (transporte de hierro, cemento, piedras, energía, u otros materiales)".



Esta reducción de costos, explicó, "permitirá generar infraestructuras y equipamientos con menores costos en los pueblos y comunidades más aisladas de la región (pavimento urbano, viviendas, sistemas de saneamiento y agua potable), mejorando así sustancialmente su calidad de vida y las posibilidades de arraigo de la población".



También se "dinamizarán las economías locales y la facilidad de transporte de bienes y personas permitirá poner en valor el patrimonio biocultural de la región (recursos naturales y recursos patrimoniales), transformando todos estos activos en oportunidades de crecimiento económico y generación de empleos, lo cual tendrá un impacto directo en la mejora de los ingresos y la reducción de la pobreza".



Otro de los puntos que el senador destacó es el de "contribuir al desarrollo más equilibrado de la Argentina, transformando a esta vasta región del NEA y del NOA en territorios dinámicos y atractivos, capaces de constituirse en el contrapeso de las áreas más dinámicas de la Argentina".



Con respecto al "enfoque e impacto regional" dijo que "debido a la complejidad de las problemáticas a resolver y del objetivo estratégico planteado, esta iniciativa no sólo debe involucrar a las provincias del norte argentino, sino también a todos los demás países y regiones del sur del continente, con quienes se comparten las mismas problemáticas".



(Fuente: Télam)