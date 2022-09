El comunicado enviado a los medios y publicado en el sitio oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú, indica en sus párrafos salientes que “en la actualidad el Gobierno está llevando adelante con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (SITRAMG), el segundo tramo de la negociación paritaria del año 2022 hasta marzo de 2023, destacando que esta mesa fuera convocada de forma anticipada por el intendente Martín Piaggio para avanzar con acciones directas que acompañen a nuestras trabajadoras y trabajadores a transitar la crisis económica que atraviesa nuestro país”.

Este comunicado se conoció durante la tarde del domingo, cuando se supo que los trabajadores de Higiene Urbana no iban a acatar la conciliación obligatoria y que durante la noche del domingo y la madrugada del lunes no iba a haber recolección de residuos en la ciudad.

“Este gobierno cree en la Mesa Paritaria como la herramienta para que el gran equipo de la ciudad, que conformamos con las y los trabajadores municipales siempre tenga mejores condiciones laborales. Hace poco más de un mes, en una acción reparatoria, se reconocieron los aportes de un acuerdo paritario de hace más de una década. Momento en el cual el sindicato también adoptó una medida drástica, generando inconvenientes durante el fin de semana largo”, expresaron.

Asimismo, indicaron que “el jueves 8 el Ejecutivo realizó una nueva propuesta, muy favorable, proponiendo un 40% de aumento, con el primer tramo del 20% que ya se encuentra depositado a cuenta del acuerdo paritario, más 5% en octubre y 5% en noviembre, para cerrar el año con el restante 10%. Esta última oferta totaliza un 77% de aumento y además incluye una medida extraordinaria como la cláusula compensatoria para garantizar que la recomposición salarial no sea por debajo del índice de inflación”.

El comunicado expresa también que “con la propuesta en la mano, el día viernes a las 19.30 horas, referentes del SITRAMG respondieron por la negativa y determinaron un paro por tiempo indeterminado desde las 20 horas del mismo día. El equipo de gobierno actuó con celeridad y el sábado 10 en horas del mediodía interpuso un pedido de conciliación obligatoria que fue dictado el mismo sábado a las 14 horas por lo que desde ese momento, el SITRAMG se encuentra en incumplimiento de la medida”.

Finalmente, sostuvieron que “por eso, instamos al sindicato, que acate la orden vigente, deponga las medidas de fuerza, deje de anteponer intereses políticos a la negociación paritaria, se encuadre en el marco de legalidad y no obligue a las trabajadores y trabajadores de la Municipalidad a sostener una situación de desacato que no corresponde ante la comunidad”.

El comunicado cierra diciendo que "el Municipio ratifica enfáticamente su compromiso con sus trabajadores y trabajadoras, refrenda el esfuerzo extraordinario que ha realizado al formular sus últimas propuestas salariales y exhorta al Sindicato a trabajar en un diálogo respetuoso y pacífico, atendiendo únicamente la necesidad de los trabajadores y trabajadoras, dejando la politización de las paritarias al margen, por generar un grave perjuicio, no solamente a la familia municipal, sino también a toda la comunidad”.