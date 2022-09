Desde el PRO, Vitor solicitó a Bordet que “no insista con un proyecto que no tiene los consensos necesarios”. Desde la UCR, Galimberti interpretó la reforma al Consejo de la Magistratura como “una clara señal” de que al Gobernador “le interesa tener una justicia adicta, que le cuide las espaldas” cuando deje el poder.

La reciente media sanción a la reforma promovida por el oficialismo al Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados es para Pedro Galimberti “de una gravedad inusitada”, porque es una “clara señal de que al Gobernador le interesa tener una Justicia adicta, que le cuide las espaldas”.

Para Galimberti, Gustavo Bordet “teme terminar como (Sergio) Urribarri y actúa con inteligencia sigilosa para que -ante una eventual pérdida de poder- lo juzguen sus amigos”, aseguró y sentenció: “El proceso de feudalización de la justicia está en marcha”.

“La reforma involucra nada más y nada menos que al organismo que se ocupa de proponer ternas para el nombramiento de los jueces. ¿Alguien imagina un juez, nombrado por el Gobernador, investigando o juzgando a quien le debe su posición?”, se preguntó el postulante a la gobernación por JxC.

El dirigente radical marcó también que “el Poder Ejecutivo provincial moldea a su gusto los organismos de control, concede jubilaciones exprés a jueces poco amigos o que se animaron a investigar el poder y propició la destitución de la fiscal anticorrupción”.

“Estos hechos son extremadamente preocupantes y debemos trabajar para frenar este avasallamiento. En los sectores de la oposición podemos tener nuestras diferencias, pero ante estas acciones inescrupulosas, debemos hacer causa común, porque el que calla otorga. Aquí el silencio no es salud, es connivencia”, distinguió Galimberti.

Pedido

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PRO, Esteban Vitor, directamente pidió a Bordet que frene el proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, con media sanción de Diputados con el voto del oficialismo.

“Tal como vengo afirmando desde que se inició el tratamiento de este tema, el proyecto no soluciona ningún problema real de los entrerrianos y además resulta sospechoso que el oficialismo intente apresuradamente reformar un órgano que no solo funciona bien, sino que además goza de un amplio reconocimiento y destaque a nivel nacional en este aspecto”, indicó el diputado del PRO.

El legislador de JxC sostuvo que las modificaciones que introdujo el oficialismo en Diputados al Consejo de la Magistratura “comprometen la independencia del Poder Judicial ya que, al cambiar el proceso de selección de los jueces, se pretenden direccionar los concursos para designar amigos, tal como ha pasado en otros procesos concursales donde el oficialismo metió la mano. Además, el relato del supuesto consenso queda desacreditado con el comunicado conjunto que el Colegio de la Abogacía y la Asociación de Magistrados emitieron luego de la media sanción”.

“Le pido al oficialismo que reflexione y que no insista más con un proyecto que no tiene los consensos necesarios y que tiene un único y claro objetivo que no es otro que afectar la independencia judicial”, sentenció.

Fuente: Página Política