La Billetera Entre Ríos es una aplicación (app) que puso en marcha la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet con la que al adquirir ciertos productos, entre los días que van del lunes al jueves, el consumidor recibe un reintegro del 30%.



En base a un proyecto de gobierno basado “en la austeridad y el cuidado de las cuentas públicas”, el gobernador Rogelio Frigerio puso la lupa en este programa ya que a ese 30% de reintegro, unos 7 mil millones de pesos anuales según el gobernador, los financia el Estado entrerriano. Por eso, antes de anunciar una medida concreta, Frigerio dijo públicamente que están estudiando la herramienta y definirán su futuro en las próximas semanas.



Luego de estas expresiones, hubo funcionarios de la gestión pasada que aseguraron que la “app” le dio vigor a la economía y que además benefició a miles de comerciantes, algo en lo que el Secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher no concuerda: “La herramienta que había surgido para financiar productos alimenticios, farmacéuticos y de manufactura entrerriana, se desvirtuó. Fue a tal punto, que se transformó en una mera aplicación para realizar compras con descuentos, perdiendo el objeto”.



“Hablan mucho del `Estado presente´, pero al fin y al cabo era el mercado quien decía con qué reglas debía manejarse este programa provincial, marcándole qué productos se incorporaban o no”.

Al retomar su idea de “la pérdida del rumbo” del programa, ya que “se termina financiando la compra de bebidas alcohólicas, por ejemplo, con el dinero público”, el funcionario adelantó que están “evaluando el impacto que efectivamente tiene en el consumo y en el desarrollo de la economía provincial, ya que el costo fiscal es alto y no tiene el impacto social que se buscaba”.



“Como se dijo, la “app” nació para reforzar el consumo de alimentos, productos entrerrianos y remedios, un costo que la gestión actual estaría dispuesta a afrontar con “su debida revisión y planificación”.

Tan alto es ese costo que “si la Billetera Entre Ríos sigue funcionando como hasta hoy, le provocaría un rojo a las cuentas de la provincia en casi 10 mil millones de pesos anuales, si tenemos en cuenta el estado inflacionario que estamos atravesando”, remarcó Brupbacher.



Sin embargo repitió para cerrar que “la Billetera está bajo evaluación, podría seguir pero reviendo los productos que se pueden adquirir a través de ella”.



