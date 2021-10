Desde la tribuna de la Mesa de Enlace, Rogelio Frigerio le pegó al Gobierno

Con la Mesa de Enlace como soporte, los candidatos de Juntos por Entre Ríos aprovecharon para cuestionar el proyecto de ley de fomento a la agroindustria anunciado por el Gobierno nacional.

Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti y Atilio Benedetti visitaron la edición 126° de la Exposición Rural de Concordia, donde analizaron con las autoridades de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y demás entidades agropecuarias los problemas del sector.

Benedetti apuntó contra la iniciativa anunciada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Juan Manzur y Julián Domínguez. “Fue un enunciado de buenas intenciones”, sostuvo el radical, que lo catalogó, además, de “un acto de campaña”, pero que espera que “se plasme en una ley que beneficie al sector agroindustrial”.

En ese marco, el diputado nacional y candidato hizo hincapié en la necesidad de que se generen medidas de largo plazo y haya reglas claras de juego para el sector de la agroindustria.

En relación al anuncio que realizó el Gobierno, dijo que “fue una puesta en escena y una pretendida reivindicación a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”.

Y agregó: “Rescato que se empiece a pensar en una actividad que es fundamental para la Argentina y extraordinaria para Entre Ríos. Ojalá que ese enunciado de buenas intenciones pueda plasmarse en una ley, porque lo que hizo el Gobierno fue un mero acto de campaña”.

Luego de la jornada en la sede de la Sociedad Rural, se realizó una conferencia de prensa, donde Frigerio también hizo referencia a los últimos anuncios del Gobierno nacional. “Sabemos que son para la prensa, porque no es otra cosa que eso, y que la gente va a seguir apostando a nosotros porque la mayoría de los argentinos no cree que este sea el país en el que queremos vivir”, afirmó.

Dijo también que comparten “los planteos del sector y sobre lo que hay que hacer de cara al futuro”. Enumeró allí “el alivio fiscal que necesitan nuestros productores, la apertura de mercado y liberar el potencial enorme que proviene de nuestro campo”, con el objeto de “generar trabajo y las divisas que necesita el país para crecer”.

Para Frigerio, “hay cosas que se pueden plantear desde el Congreso y hay otras que no, que dependen del gobierno nacional, como el comercio exterior y en eso no tendremos posibilidades de influir; pero trabajaremos en equipo para que el Gobierno termine de entender -de una buena vez por todas- qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita nuestro campo para generar trabajo, riquezas y divisas para el país”.