“Hay una serie de factores que confluyeron todos juntos y formaron una especie de tormenta perfecta que afecto el servicio de agua potable. Por un lado está la terrible sequía que estamos sufriendo, y no es solamente la falta de lluvia, sino también porque los acuíferos no están llegando a recargar lo suficiente. Después tenemos el factor de las altas temperaturas, que desde hace una semana son agobiantes. Luego, el tema del consumo: tengamos en cuenta que este verano mucha gente no salió de vacaciones, otros invirtieron en piletas y todo termina siendo clave en la distribución. Y por último, y no menos importantes, el corte de energía eléctrica que afectó a 10 mil familias y al Parque Industrial”, afirmó el director de Obras Sanitarias Iván Mataitis en declaraciones a ElDía.