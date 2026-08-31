El Municipio implementa la boleta digital para las tasas municipales, una medida anunciada por el intendente Mauricio Davico durante su discurso de apertura de sesiones como parte del proceso de modernización y digitalización del Estado. La última boleta en papel de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) ya se encuentra en distribución y, a partir de octubre, el sistema será 100% digital.



La decisión representa también una medida concreta de ahorro fiscal. Actualmente, el Gobierno municipal destina aproximadamente $16.400.000 mensuales a la impresión de boletas, por lo que la implementación del nuevo sistema permitirá un ahorro anual estimado en $170.000.000.



La nueva modalidad busca reducir el uso de papel y, al mismo tiempo, facilitar la gestión de los tributos municipales. Para adherir a la boleta digital, los contribuyentes podrán utilizar Gual-e, el asistente virtual de la ciudad, que los guiará durante el proceso y permitirá recibir cada mes la boleta directamente en el correo electrónico.



Asimismo, es posible gestionar la boleta ingresando directamente a GualeActiva, la plataforma digital del Gobierno de Gualeguaychú, desde donde también se pueden ejecutar distintas alternativas de pago. De esta manera, la digitalización concentra en un mismo ecosistema herramientas para consultar, descargar y abonar los tributos municipales.



Cómo acceder a la boleta

Para realizar la adhesión es necesario contar con el número de DNI del titular del tributo y el número de TGI correspondiente al inmueble -que puede consultarse en el extremo superior de una boleta de períodos anteriores-.



Con esos datos, se deben seguir las instrucciones de Gual-e, el asistente virtual de la ciudad, para adherir a la boleta digital y comenzar a recibirla mensualmente por correo electrónico.



La boleta también estará disponible para su descarga a través de GualeActiva y desde el botón habilitado en el sitio web oficial del Gobierno de Gualeguaychú.



Cómo pagar

Una vez obtenida la boleta, existen distintas alternativas para realizar el pago que coexisten con la tradicional de acercarse a las líneas de caja y abonar por ventanilla.



La plataforma GualeActiva permite abonar con tarjeta de débito o crédito mediante Plus Pagos. Otra opción es escanear el código de barras de la boleta y pagar el tributo desde cualquier billetera virtual o centro de cobros.



Asimismo, a través de GualeActiva o siguiendo las indicaciones del bot para completar el trámite, se puede adherir al débito automático para que la tasa se acredite directamente cada mes de la cuenta bancaria.



Menos papel, más ahorro, más comodidad. La implementación de la boleta digital forma parte de las acciones de modernización del Estado municipal y busca simplificar los trámites cotidianos, reducir costos y orientar los recursos públicos hacia obras y servicios para la ciudad.