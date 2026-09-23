Desde el Área de Malvinas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, lanzaron una invitación a la comunidad educativa para participar de la tercera edición del certamen "Pensar Malvinas". La iniciativa convoca a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario a reflexionar y expresarse colectivamente sobre la Cuestión Malvinas.

La Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú declaró la actividad de Interés Educativo mediante la Disposición n.º 45/2026 DDE GCHÚ. La distinción fue presentada durante una reunión entre la directora departamental, Marta Landó, y la responsable del Área de Malvinas municipal, Nora Dimotta.

Según detallaron desde el Área, bajo la consigna "Una tela, un sentimiento: Malvinas", cada grupo de alumnos deberá intervenir de manera conjunta un lienzo blanco de aproximadamente dos metros por un metro. Las producciones se realizarán con técnicas libres como dibujo, pintura, frases, símbolos o collage, con ejes conceptuales centrados en la soberanía, la identidad, el territorio, los héroes, la paz y la pertenencia nacional. Cada trabajo incluirá una breve reseña escrita sobre el sentido de la obra.

También indicaron que las inscripciones se podrán realizar durante todo el mes de octubre de manera presencial en el Área de Malvinas (25 de Mayo 734), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 h. Para consultas está habilitada la línea telefónica 3446-610078. La entrega de los trabajos terminados se concretará del 9 al 13 de noviembre en la misma sede municipal.

Por otra parte, comunicaron que las telas confeccionadas por las instituciones educativas formarán parte de una muestra pública el domingo 29 de noviembre en el Corsódromo de Gualeguaychú, en el marco de la segunda Maratón por Malvinas organizada por el Área de Malvinas junto a la Dirección de Deportes cuyas inscripciones permanecen abiertas en la misma oficina.