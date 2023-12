“Hemos conformado un muy buen equipo, reducido pero de 4 personas con muchas ganas de trabajar y con afinidad, está Rodrigo Almeida que es el director de Vinculación Tecnológica, la dirección de Producción a cargo de Eduardo Petti, Carina Escola que está también en producción pero que va a atender toda la parte de comunicación que vamos a hacer desde la Secretaría”, comenzó contando a Ahora ElDía Estela Miño, la encargada de la Secretaría de Inversión y Desarrollo de la Municipalidad a partir de la asunción de Mauricio Davico.



“Le queremos dar otro rumbo a Producción, que sea de producción de bienes y servicios y no de comercialización, están allí los tres mercados, del Munilla, del Frigorífico y el de la Vieja Terminal, más la sala de Faena de la granja penal”, comenzó describiendo Miño acerca de lo que recibieron del anterior gobierno, y afirmó que “hicimos este equipo y con la colaboración del personal de planta que estaba estamos potenciando todo lo que tiene el municipio, para no generar costos y darle una mayor eficiencia a lo que se encare”.



“Lo de vinculación tecnológica es algo totalmente novedoso, que hace a la modernización del Municipio”, resaltó. Y en este punto, el encargado de esa dirección Rodrigo Almeida explicó a Ahora ElDía que “La vinculación trata de establecer un buen vínculo entre la parte pública y lo privado, tratamos de buscar que el estado sea un facilitador. Y a partir de ahí canalizar todas las iniciativas que haya y hacer cosas concretas. Desde la dirección seguiremos trabajando fuertemente con los emprendedores, buscar que sean más profesionales y no de desarrollo social de subsistencia”, planteó.



“Queremos brindar conocimiento y poner a disposición los engranajes que tenemos de una manera ágil, con un fuerte hincapié en la industria del conocimiento. El estado tiene muchas herramientas propias que tratarán de potenciar los emprendimientos, que dependen 90% de las personas y un 10% de nuestro acompañamiento de estado. Nunca perdemos de vista la vinculación con la tecnología, hoy todo es transversal, por eso tenemos la idea de crear un distrito digital”, anunció el funcionario.



¿Qué es un distrito digital?



“Uno siempre cuando habla de industria tradicional uno piensa un lugar focalizado donde están todas las industrias, y la parte del conocimiento se caracteriza por tener poco requerimiento de equipamiento, con una computadora podés diagramar, programar y desarrollar un emprendimiento, no necesitás un gran espacio, entonces pensamos centralizar en determinadas zonas de la ciudad todo lo que sea industrias del conocimiento. La idea de distrito es que sea una zona amplia, pero hay que abastecer de servicios”, detalló Almeida.



Al respecto, Miño ejemplificó: “Podés hacer en un barrio un distrito digital que tenga distintas promociones impositivas, que tenga fuerte potencia de internet, telefonía y lo que se requiere, y luego la inversión edilicia o de alquiler las hace el particular, eso hace que sea más viable porque no tiene que ser el estado el inversor de un polo, ni el particular hacer semejante inversión de grandes edificios”.



“Nosotros a la idea la tenemos armada completa, luego tiene que pasar por el concejo deliberante, y se definirán los lugares también con el asesoramiento de otras áreas del municipio y escuchando a los distintos actores por fuera del municipio”, agregó la ex presidenta de Codegu.



Mientras que consultados en cuánto tiempo se concretizará, respondió Almeida que “los beneficios impositivos que se puedan brindar van a ser más agiles, pero la parte de los servicios tiene más desarrollo, va a llevar más tiempo”.



Emprendedores “profesionales”



Acerca del cambio de rumbo en la gestión y de la creación de la Secretaria que encabeza Miño, pretenden darle un nuevo enfoque al trabajo con los emprendedores de la ciudad.



“Emprendedorismo estaba dividido en sociales y en productivos, nuestra idea es hacer un hilo que tome al emprendedor social y no solo brindarle una herramienta (como una cortadora de pasto) y que ese sea su auxilio, sino que sea su herramienta de trabajo y empezar a hacer un cambio de mentalidad y que ese emprendimiento sea su propia empresa, empezar a darle valor, salir de la cuestión de asistencialismo, todo el personal coincide y está fascinado con esta idea, hacer una trazabilidad del emprendedor para ir graduándolo paso a paso, hacer ese 10% del estado fuerte, que seamos el tutor de una planta y lo ayudemos a crecer”, manifestó Almeida.



Asimismo, aseguró que “están todas las herramientas para pasar de una ayuda para comenzar un emprendimiento hasta cuando esté desarrollado y tomarlo desde la dirección de Producción y potenciarlo. Tenemos los mercados, podemos ver cómo hacer una integración, son todas ideas que vamos a materializar en el corto plazo”.



Inversiones millonarias



Acerca de la noticia que se conoció esta semana sobre el proyecto de instalar un hotel 5 estrellas en Gualeguaychú, Miño destacó que “surgió porque la gente de Termas del Gauychú se puso en contacto con la Secretaría para ver de qué manera nos pueden presentar el proyecto. Están en búsqueda de inversores, también se contactaron con Codegu, el proyecto está muy avanzado, una consultora externa lo validó así que la factibilidad es concreta de que se pueda realizar, necesitan una inversión entre 13,5 y 15 millones de dólares”, describió.



“Ahora les pedimos una presentación digitalizada, un render del hotel para presentarlo a inversores locales e internacionales, que tienen otro tipo de inversión, acá se hablaba de un fideicomiso, pero los extranjeros hacen inversiones con garantía bancaria, pero pueden financiar la totalidad del proyecto. Con todos estos elementos vamos a armar una agenda para realizar una ronda de inversión, para que los desarrolladores puedan hablar individualmente con los inversores. El proyecto es concreto, el terreno está y es viable, siempre y cuando a nivel macro se despejen algunas dudas sobre el camino en el que tendrán que transitar estas inversiones”, explicó Miño.



Por otra parte, anunció que esa no es la única inversión en vista, sino que hay una de 5 millones de dólares de la empresa Américan Robotics que está incluso más avanzada. Al respecto, Almeida precisó que “estamos hablando del desarrollo de equipamiento, de máquinas de alta tecnología, la empresa pondría toda la parte del conocimiento, la del producto ya la tiene armada, el ensamble lo hacen ellos, pero la parte del hardware la tercerizaría a empresas locales y de la región también que ya tiene proveedores, viene desarrollando distintos prototipos y a su vez ya establecimos contacto para continuar con esto del conocimiento y trasladarlo a la escuela de robótica que es un viejo anhelo que hay”.



En la misma línea, Miño añadió que “las instalaciones que van a tener son de grandes dimensiones. Nosotros los vamos a acompañar, porque Davico nos ha pedido que haya un acompañamiento a cada inversor para que pueda tener una habilitación en tiempos muchos más cortos, agilizar la radicación para que se pongan en marcha, estamos hablando de 100 empleaos calificados, que es toda la parte de robotización, tienen en mira exportar a países de medio oriente sobre todo, así que este va a ser el primer caso que tenemos que acompañar para habilitarla y que se ponga en funcionamiento, se espera la inauguración en los próximos dos o tres meses.



Además, a mediano plazo adelantó que “hay otras inversiones en vista, vinculadas a soluciones ambientales.



La perlita: se busca lugar en Municipio



En menos de dos semanas, la secretaría ya cuenta con un par de proyectos en mente y en desarrollo, sin embargo, aún no tienen una oficina.



“Estamos buscando un lugar físico de atención a los inversores, por el momento no tenemos lugar en la Municipalidad, yo pienso que para enero lo vamos a tener. Lo importante igual es mostrarles Gualeguaychú, que es una ciudad pujante, linda, amigable con el que la visita, ese es el lema que queremos transmitir”, concluyó Miño.