Desde la empresa, enviaron un comunicado a Ahora ElDía en el que expresaron que "con relación a los dichos - falsos e ilícitos - vertidos por una persona identificada como Ignacio Perez Nuñez, supuesto abogado del Sr. Rufino Pablo Baggio, la firma RPB S.A. quiere destacar:

• Que RPB S.A. desde hace más de 10 años aumenta las ganancias, la cantidad de personal

en relación de dependencia y las inversiones.

• Ha lanzado más de 45 productos nuevos en estos últimos 10 años.

• Ha repartidos dividendos todos los años en forma ininterrumpida, sin excepción.

• Ha incrementado sus exportaciones a más de 30 países.

• Ha logrado bajar los costos de los insumos esenciales.

• Ha dejado de tener proveedores monopólicos y/o dominantes.

• Ha ido recuperando parte de las sumas sustraídas ilícitamente, de las que fue víctima junto a sus directivos en un conocido hecho de estafa y ha entregado y entrega sus productos en el país y en el exterior en forma regular sin ningún inconveniente."

Asimismo, también expresaron que “en este contexto cabe destacar que el directorio de la sociedad - en estos últimos 10 años - estuvo integrado por Aníbal Baggio, Juan Alejandro Baggio, Celia Munilla de Baggio (fallecida), Sergio Court, Mauricio Corfield, Alfredo Settimi, Pablo Camarotta y Héctor Curotto, y gracias a ellos la sociedad ha crecido y ha estado siempre representada por los empleados de la firma. La mayoría de los miembros del directorio de esta empresa son empleados, que la cuidan y hacen crecer todos los días. Gracias a ellos, a todo el personal, a los clientes, a los proveedores y a los consumidores RPB S.A. es una empresa líder en la fabricación y comercialización de productos alimenticios de consumo masivo como jugos listos; jugos para diluir; gaseosas; lácteos (leches, chocolatadas y dulce de leche); aguas saborizadas, aguas y sodas; puré de tomates; edulcorantes; aceite de oliva extra virgen; mermeladas; vinos de mesa y vinos varietales que se comercializan bajo diversas marcas de RPB SA”.

Desde la empresa además aseveraron que “es totalmente falso que la sociedad atraviese un proceso de vaciamiento, que tenga dificultades para entregar sus productos, que las fuentes laborales corran riesgo alguno, que exista déficit de stock de algunos productos o insumos y/o que tenga su giro comercial relación con fideicomiso en el exterior”, y que “en cuanto al Sr. Juan Alejandro Baggio – mencionado por el Sr. Perez Núñez – cabe indicar que no ha renunciado a ningún cargo y, además, no se encuentra vinculado a proceso penal alguno y nunca fue citado en la supuesta acusación que le formula Pérez Núñez ante medios periodísticos de modo irresponsable. En los hechos el Sr. Juan Alejandro Baggio es el Presidente de Citrus, Mocoretá, Juplast S.A. y Baplast, mientras que Aníbal Baggio es el presidente de RPB S.A., y todas estas firmas son parte del funcionamiento de jugos Baggio desde siempre y forman la conocida empresa Jugos Baggio”.

“Las manifestaciones vertidas por el Sr. Pérez Núñez no solo son falsas, calumniosas e injuriantes, sino que estarían vinculadas a un despiadado proceso de competencia desleal que tiene por fin incrementar la posición en el mercado de productos comercializados por Bigar SA y Jugos del Uruguay S.A., a través del Sr. Rufino Pablo Baggio. Las manifestaciones del Sr. Pérez Núñez incluso tienden a generar temor en los empleados, proveedores y clientes de la firma RPB S.A., lo que será objeto de acciones penales y civiles por daños y perjuicios. Como consecuencia de estos graves actos de competencia desleal - vinculados a productos de la competencia – la sociedad decidió el inicio de acciones legales bajo el decreto 274/2019 por competencia desleal y daños y perjuicios contra el Sr. Rufino Pablo Baggio y la firma Bigar S.A., con la decisión incluso de quien en vida controlara RPB S.A. (La Sra. Celia Munilla de Baggio). Pero casualmente, y ante el fallecimiento de la Sra. Celia Munilla de Baggio, el Sr. Rufino Pablo Baggio solicitó una convocatoria a asamblea en RPB S.A. (A los 2 días de fallecida la Sra. Munilla de Baggio) para tratar de suspender la decisión de RPB S.A. por las acciones legales en contra suya y en contra de Bigar S.A.. Es decir, el propio Sr. Rufino Pablo Baggio trató de suspender las acciones judiciales decididas por RPB S.A. en su contra por competencia desleal y daños y perjuicios. Fue en esa asamblea, de fecha 8 de junio de 2022, y con sustento en normas de orden público y de la propia ley de sociedades, que al Sr. Rufino Pablo Baggio no le fue computado su voto, pues no puede votar quien tiene intereses contrarios, ajenos o se encuentra en conflicto con la sociedad”, manifestaron desde RPB.



Añadieron que “por tanto, la sociedad RPB S.A. no suspendió ni suspenderá las acciones judiciales por daños y perjuicios ni por competencia desleal decididas oportunamente con el voto incluso de quien fuera su fundadora, la Sra. Celia Munilla de Baggio (fallecida), en contra del Sr. Rufino Pablo Baggio y la firma BigAr S.A., quienes compiten con RPB S.A. deslealmente. En aquella asamblea fue electo para ocupar el directorio y ser presidente del Directorio de RPB S.A el Sr. Aníbal R. Baggio”.



Finalmente, desde el directorio de la empresa concluyeron que “queremos destacar que RPB S.A., sus directivos y socios no admitirán que los jugos Baggio sean desprestigiados o utilizados deslealmente, y promoverá las acciones judiciales contra quienes corresponda por tales actos ilícitos cometidos en su perjuicio. RPB S.A. posee una excelente posición financiera, comercial y económica, abasteciendo a todos sus clientes sin irregularidades. El personal de la empresa conoce la sólida posición que tiene RPB S.A., y también sabe que existen competidores desleales y operadores que actúan - como sucede en el caso - para intentar perjudicarla y afectar seriamente al mercado, siendo las falsas noticias divulgadas, objeto de esta respuesta, un medio idóneo desplegado para intentar afectar a la sociedad en beneficio de un competidor desleal”.