La situación epidemiológica que atravesó la ciudad a fines del año pasado y principios de este, produjo que desde Salud Municipal se planificara un abordaje de la problemática con mayor antelación.

Esta decisión es la que le permitió afirmar Pablo Alfaro, responsable de la Subsecretaría de Salud, que Gualeguaychú está preparada para dar respuesta a una eventual epidemia de dengue.

“En nuestra ciudad venimos descartando casos de dengue, tuvimos seis notificaciones de casos sospechosos los cuales fueron descartados, sólo eran personas que tenían síntomas compatibles con dengue pero eran otras enfermedades. Por ahora no tenemos pacientes con dengue en nuestra en nuestra ciudad. Respecto al año pasado, durante el 2024 logramos prepararnos mejor, llevamos adelante un proceso de saneamiento ambiental a principio de agosto con un trabajo muy intenso y personalizado con distintas áreas. Además, pudimos realizar un mejor testeo a nivel local a través de iobit trampas para ver si tenemos o no circulación de Aedes Aeyiptis. Eso nos permite saber en qué áreas programáticas de nuestra ciudad hay circulación de mosquito, no quiere decir de que haya dengue sino si está presente o no el vector”, expuso Alfaro.

De todas formas, aclaró el médico que “si hay epidemia con un récord de casos mayor que el del año pasado, no hay sistema que soporte”.

Además, entre las medidas preventivas que se desplegaron, está la existencia de un mejor stock de repelentes, a través de un convenio de producción llevado a cabo con la Facultad de Bromatología , la preparación de fumigadoras y la descacharrización y recorridas con información en los distintos barrios a través de la campaña “Patio Limpio” y “Misión dengue”.

Nivel primario de atención

Por otro lado, Pablo Alfaro habló sobre el trabajo que se llevó a cabo a través de la Subsecretaría de Salud Municipal: “Desde el 11 de diciembre del 2023 al 11 de noviembre del 2024, se realizaron cerca de 184.000 atenciones. Esto da una tasa de 1.583 atenciones por cada 1000 habitantes, que abarcaron un crisol de diferentes tipos de consultas que se llevaron adelante en los Centros de Salud”.

Además, Alfaro destacó tres programas que se desarrollaron a lo largo del año: un programa de puericultura para afianzar la lactancia materna, otro de cuidado de embarazadas de alto riesgo y un consultorio postparto.

En cuanto a los objetivos para el año entrante, adelantó que “vamos a trabajar con el cese tabáquico, la promoción y prevención de tumores y de accidentes de tránsito, que son la causas de muerte en mayores de 15 años y menores de 45 años. También se va a llevar adelante el programa de ‘Ciudad Cardioprotegida’, eso ya está encausado, tenemos los desfibriladores, sólo hay que terminar de armar la comunicación y formar a la comunidad, se van a venir programas de RCP masivo”.

Por último, dentro de las acciones previstas para el 2025, también se encuentra la posible ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud de la Cuchilla.