Con el aumento de temperaturas, la actividad de estos arácnidos puede incrementarse, especialmente en áreas urbanas y rurales. Detallamos las recomendaciones clave para protegerse y evitar accidentes con escorpiones.

Para mantener un entorno seguro en el hogar y sus alrededores, se recomienda realizar un aseo cuidadoso y periódico. Es esencial controlar la basura para reducir la cantidad de insectos, que son el alimento principal de los escorpiones. Además, se debe revisar cuidadosamente la hojarasca y los escombros, evitando juntarlos con las manos.

En áreas rurales, los escorpiones pueden encontrarse debajo de cortezas de árboles, piedras y ladrillos, mientras que en las ciudades suelen habitar en túneles y depósitos. Se aconseja tener especial cuidado al examinar lugares oscuros y húmedos.

Para prevenir picaduras, es fundamental revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de usarlos. Asimismo, se debe sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un niño. Colocar las patas de las cunas dentro de frascos de vidrio puede ser una medida adicional de protección. Al examinar cajones o estantes, se debe tener precaución, y es recomendable evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes, especialmente durante la noche.

Dentro del hogar, se pueden tomar varias medidas para evitar la entrada de escorpiones. Es recomendable utilizar rejillas sanitarias o de trama fina en los desagües y controlar las bocas de cañerías, aberturas y hendiduras. Colocar burletes en las luces de puertas y ventanas, así como mosquiteros en rejillas de desagües, puede ser efectivo. Además, se debe revocar paredes y reparar grietas en pisos, paredes y techos. También es importante controlar las cámaras subterráneas, sótanos y huecos de ascensores

Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se puede recurrir a la aplicación de plaguicidas de baja toxicidad. Sin embargo, nunca se deben aplicar plaguicidas sin haber seguido primero las recomendaciones sobre los métodos de prevención en el ambiente.

En caso de sufrir una picadura, se puede aplicar hielo en la zona ya que contribuye a calmar el dolor y produce vasoconstricción, enlenteciendo la absorción del veneno. No se debe apretar el área, quemar o aplicar sustancias ni tampoco succionar. En tanto, también resulta indispensable concurrir al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano para evaluar el caso y determinar si es necesario colocar o no antiveneno, el cual se utiliza solo en casos moderados o graves. Si bien el dolor es fuerte e inmediato, no representa un parámetro de gravedad.