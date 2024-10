El funcionario advirtió que con el calor se vuelve a activar la reproducción del mosquito, y precisó que "la vacuna no mata al mosquito, ni cura el dengue", para insistir en las estrategias acordadas por todos los ministros de Salud del país, junto a la cartera sanitaria nacional, en las cuales se establece que la primera línea de acción es la prevención a través de la limpieza de todos los espacios cerca de los domicilios.



De allí que el ministro remarcó, en el marco de la campaña Misión Dengue, la importancia de concientizar en materia de prevención, además de coordinar acciones inmediatas que permitan un rápido bloqueo frente a la identificación de un caso, y el debido tratamiento.



Grieve informó: "En Entre Ríos tuvimos la menor hospitalización en terapia intensiva y el menor grado de morbimortalidad- que es la posibilidad de enfermar y morir a causa de una enfermedad-" señaló para agregar que todo lo que se hizo desde diciembre de 2023 hasta marzo de este año respecto de la situación del dengue, fue muy bueno en comparación con la cantidad de casos que se registraron en otras provincias. En este sentido remarcó que la vacuna juega un rol secundario, por eso "lo primordial es la prevención y la acción inmediata de bloqueo ante un posible caso".



Ante la información sobre un probable primer caso detectado en las últimas horas, el titular de salud precisó que se está estudiando y se están analizando las características, para saber dónde estuvo la persona afectada y detectar si se trata de un caso autóctono o no. No obstante, destacó que "de forma inmediata se hizo el bloqueo, mientras nos mantuvimos en comunicación con el secretario de Salud de Concordia, Diego Sauré, para coordinar las medidas. Estuvieron en la zona, estudiando la situación y hasta ahora no encontraron absolutamente ningún otro caso", puntualizó.



Grieve indicó: "Ahora tenemos entre 8 a 9 semanas, para prevenir, que es lo que hablamos en Nación, y necesitamos de toda la población para cumplir con la consigna de la limpieza que tenemos que hacer en todos los lugares. Si hacemos eso, muy probablemente tengamos mucho menos dengue".